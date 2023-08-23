ЗСУ просунулись на трьох напрямках: карти боїв ISW

Росіяни заявляють, що стягнули на Куп'янський та Лиманський напрямки близько 45 тисяч солдатів, тоді як ЗСУ просунулись щонайменше на трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська 22 серпня провели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Вільшан (15 км на північний схід від Куп’янська).

Прес-офіцер Західного угруповання військ РФ Ярослав Якимкін заявив, що російські війська вели наступальні дії поблизу Вільшан. Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), але не захопили населений пункт.

Російське джерело стверджувало, що російські війська просуваються широким фронтом уздовж лінії Синьківка-Вільшани-Кислівка (до 20 км на південний схід від Куп’янська). Російське джерело стверджувало, що російські війська просунулися з району Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної) у бік річки Сіверський Донець і починають операції з форсування річки.

Джерело також стверджує, що російські війська продовжують просуватися з Діброви (7 км на південний захід від Кремінної) в район Серебрянського лісу в напрямку Серебрянки (10 км на південний захід від Кремінної), увійшли в Торське (15 км на захід від Кремінної), де в самому населеному пункті тривають бої, і знаходяться біля околиці Ямполівки (17 км на захід від Кремінної).

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що на Куп’янському та Лиманському напрямках російські війська перекинули понад 45 тис. військовослужбовців, 500 танків, 500 БМП, 300 артилерійських систем і 150 реактивних систем залпового вогню.

Російські джерела стверджували, що 22 серпня російські обстріли були завдані українським наземним лініям зв’язку (GLOCs) у тилових районах уздовж лінії Куп’янськ-Сватове. Російські військові блогери стверджували, що російські війська знищили або серйозно пошкодили основні переправи через річку Оскіл у районі Куп’янська, у тому числі автомобільний міст у Куп’янську, залізничний міст біля Ківшарівки (9 км на південний схід від Куп’янська), а також переправи біля Сенькового (20 км на південний схід від Куп’янська) та Борової (30 км на захід від Сватового).

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися 22 серпня. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що українські війська безуспішно атакували поблизу Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), Синьківки, Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), Райгородки (12 км на захід від Сватового), Торського, Серебрянське лісництво, південніше Діброви.

Російські джерела стверджували, що українські сили безуспішно атакували в районі Новоселівського, Кремінної, Серебрянського лісництва, Торського та лінії Ямполівка-Торське.

Бої на Донбасі

Українські війська 22 серпня провели наступальні дії в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили досягли обмежених успіхів поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Інший російський "воєнкор" ввечері 21 серпня заявив, що українські сили атакували в районі Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

22 серпня російські війська вели наступальні операції навколо Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого чи заявленого просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Російські джерела стверджували, що російські сили безуспішно контратакували поблизу Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Російські війська 22 серпня вели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк, але жодного підтвердженого чи заявленого просування не робили. Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Авдіївки, Мар’їнки (на західній околиці Донецька) та Новомихайлівки (10 км на південь від Мар’їнки). На кадрах, опублікованих 22 серпня, видно, як підрозділи 103-го мотострілецького полку (150-а мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу) діють поблизу Мар’їнки.

Міністерство оборони Росії заявило, що 22 серпня українські війська здійснили невдалі наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Міноборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Авдіївки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російське джерело стверджує, що 22 серпня українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області, але не просунулися. Російський військовий блогер заявив, що українські війська ведуть постійні штурми поблизу Павлівки (30 км на південний захід від Донецька) та Микільського (27 км на південний захід від Донецька).

Російські джерела стверджують, що 22 серпня українські війська продовжували контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями, але не просувалися. Український Генштаб не повідомляв про наступальну активність України в районі кордону Донецько-Запорізької області, хоча російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжували безуспішні штурми поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Інший російський військовий блогер стверджував, що наразі українські війська намагаються оточити групу російських військ, яка утримує виступ поблизу Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки). Російський батальйон "Восток", який зараз воює під Урожайним, заявив, що українські сили посилюють удари по російській транспортній техніці вздовж сільських доріг за 5-7 кілометрів від фронту в районі кордону Донецько-Запорізької області.

22 серпня українські війська продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області та досягли подальших незначних успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що українські сили просунулися далі на південний схід Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що українські сили незначно просувалися на захід від Новопокровки (13 км на південний захід від Оріхова). Українська 47-ма механізована бригада 22 серпня опублікувала відео, на якому видно, як її особовий склад успішно евакуює мирних жителів з Роботиного. 47-ма механізована бригада заявила, що її особовий склад прорвав багатоешелонну російську оборону в районі Роботиного та увійшов у населений пункт.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що російські сили відбили українські штурми в районі Балки Успенівки (11 км на південний схід від Оріхова) та Роботиного.

Російські військові блогери продовжували стверджувати, що українські війська закріпилися на північних околицях Роботиного і що більша частина населеного пункту наразі є предметом боротьби. Один російський військовий блогер стверджував, що українські сили наразі контролюють принаймні половину Роботиного і що підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ), 7-ї гвардійської повітряно-десантної (ВДВ) дивізії, 810-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флоту) та 1430-й мотострілецький полк територіальних військ (ТРВ) активно відбивають українські наступи в цьому районі.

Інші російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжують відбивати час від часу українські атаки на російські позиції в південному Роботиному та що українські війська здійснили невизначене просування в напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела стверджували, що 22 серпня російські сили успішно контратакували на заході Запорізької області. Російські військові блогери стверджували, що російські війська контратакували українські сили в центрі Роботиного в ніч з 21 на 22 серпня та відбили позиції. Один "воєнкор" стверджував, що 22 серпня російські війська продовжували відтісняти українські сили з центру Роботиного на північну околицю населеного пункту. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

22 серпня російський військовий блогер заявив, що українські десанти продовжують діяти поблизу та на островах у дельті Дніпра. Він стверджував, що російські сили знищили один український катер і відбили інший, який намагався приземлитися на острів Білогрудий (22 км на південний захід від Херсона). Він стверджував, що українське угруповання висадилося на острові Мелики на південний захід від Херсона і розмістило спостережний пункт.

Міноборони Росії заявило, що російські підрозділи радіоелектронної боротьби в ніч на 21 серпня збили два українські безпілотники, які намагалися вразити невизначені цілі в Криму.

Міноборони Росії заявило, що російська авіація знищила два українських плавзасоби біля острова Зміїний в Одеській області та інших районах Чорного моря. Міноборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито видно, як російські літаки знищили швидкісний український катер на схід від острова Зміїний 22 серпня. Міноборони Росії також заявило, що російська авіація в ніч з 21 на 22 серпня знищила український розвідувальний катер поблизу невизначеного російського газовидобувного об’єкта в Чорному морі.

Українська розвідка повідомила, що російські чиновники мають намір побудувати водні перешкоди біля Керченського мосту і, можливо, ще більше обмежити морський рух через Керченську протоку. Головне управління військової розвідки України (ГУР) 22 серпня повідомило, що російські чиновники мають намір потопити щонайменше шість поромів біля Керченського мосту та встановити між затонулими суднами загородження для створення захисної смуги перед мостом.

Ростов-на-Дону, Ростовська область, є критично важливим морським матеріально-технічним центром для російських сил, зокрема для операцій у Сирії, і подальші обмеження в Керченській протоці можуть ускладнити російське морське матеріально-технічне забезпечення. 20 серпня прес-секретар Південного оперативного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк повідомила, що російські інспекції цивільних суден призвели до того, що біля Керченської протоки утворилася черга від 30 до 40 суден. Будівництво водних перешкод, ймовірно, збільшить затримки цивільного морського руху до Росії через Керченську протоку.

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