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Из-за больших потерь РФ перебрасывает силы на Запорожское направление, - Гуменюк

Четверг 24 августа 2023 02:46
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Из-за больших потерь РФ перебрасывает силы на Запорожское направление, - Гуменюк Фото: руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Из-за больших потерь в Запорожском направлении россияне перенаправляют туда войска из Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина.

Она заявила, что ротация окупантов на Запорожском направлении происходит все время, ведь "их очень прижигает и у них есть необходимость постоянно обновлять персонал или добавлять его физически". Кроме этого, в последнее время наблюдается перебрасывание сил врага с Херсонского на Запорожское направление.

"Мы видим, что больше передвигаются они на Запорожское направление, потому что там нужно, там действительно более мощная контрбатарейная борьба. Хотя на Херсонском направлении враг тоже пытается повысить интенсивность обстрелов, чтобы нагнетать ситуацию", - сказала Гуменюк.

Ситуация в Запорожской области

ВСУ активно наступают на враждебные позиции в Запорожском направлении. Так, основным полем битвы там за последние недели стало село Работино. Несколько дней назад стала появляться информация, что ВСУ зашли на окраины населенного пункта, а аналитики ISW сообщали о прорыве линии обороны кафиров в этом месте.

Вчера же 47 отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором видно, как украинские защитники поднимают флаг над Работиным.

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