Из-за больших потерь РФ перебрасывает силы на Запорожское направление, - Гуменюк

Она заявила, что ротация окупантов на Запорожском направлении происходит все время, ведь "их очень прижигает и у них есть необходимость постоянно обновлять персонал или добавлять его физически". Кроме этого, в последнее время наблюдается перебрасывание сил врага с Херсонского на Запорожское направление.

"Мы видим, что больше передвигаются они на Запорожское направление, потому что там нужно, там действительно более мощная контрбатарейная борьба. Хотя на Херсонском направлении враг тоже пытается повысить интенсивность обстрелов, чтобы нагнетать ситуацию", - сказала Гуменюк.

Ситуация в Запорожской области

ВСУ активно наступают на враждебные позиции в Запорожском направлении. Так, основным полем битвы там за последние недели стало село Работино. Несколько дней назад стала появляться информация, что ВСУ зашли на окраины населенного пункта, а аналитики ISW сообщали о прорыве линии обороны кафиров в этом месте.

Вчера же 47 отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором видно, как украинские защитники поднимают флаг над Работиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.