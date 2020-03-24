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Через Украину пропустили более 240 иностранцев, едущих в Молдову

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 15:20
Через Украину пропустили более 240 иностранцев, едущих в Молдову
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Автомобильную колону из 20 машин до границы сопровождали экипажи полиции

Во Львовской области в пункте пропуска "Краковец" пограничники пропустили более 240 иностранцев, во время проверки у них не обнаружили симптомов коронавируса. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Сообщается, что жители Молдовы и Румынии на 20 транспортных средствах ехали в Молдову из Германии и Польши. К украино-молдавской границе их сопровождали экипажи полиции.

Также отмечается, что 23 марта в Украину вернулись 23 человека из Молдовы. Из них 21 украинец и двое иностранцев с видом на жительство в Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство Германии поддержало просьбу Украины об эвакуации украинцев из-за коронавируса из отдаленных уголков мира немецкими самолетами. В первую очередь речь идет о тех, кто остался в Латинской Америке.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о временной приостановке работы всех аэропортов страны, кроме аэропорта "Борисполь", который будет принимать эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами. Также с 24 марта запрещен вылет из Украины в туристических целях.

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