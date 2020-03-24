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Через Україну пропустили понад 240 іноземців, що їдуть до Молдови

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 15:20
Через Україну пропустили понад 240 іноземців, що їдуть до Молдови
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Автомобільну колону з 20 машин до кордону супроводжували екіпажі поліції

У Львівській області в пункті пропуску "Краковець" прикордонники пропустили понад 240 іноземців, під час перевірки у них не виявили симптомів коронавірусу. Про це повідомили в Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що жителі Молдови і Румунії на 20 транспортних засобах їхали в Молдову з Німеччини та Польщі. До україно-молдовському кордоні їх супроводжували екіпажі поліції.

Також наголошується, що 23 березня в Україну повернулися 23 людини з Молдови. З них 21 українець і двоє іноземців з видом на проживання в Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що уряд Німеччини підтримала прохання України про евакуації українців через коронавірус з віддалених куточків світу німецькими літаками. В першу чергу мова йде про тих, хто залишився в Латинській Америці.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасове припинення роботи всіх аеропортів країни, крім аеропорту "Бориспіль", який буде приймати евакуаційні чартерні рейси з українськими громадянами. Також з 24 березня заборонений виліт з України в туристичних цілях.

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