Через удари РФ зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях, - Міненерго

"Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що на пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Як діють графіки відключень

Сьогодні, 5 грудня, у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.