Через удари РФ зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях, - Міненерго

Фото: через удари РФ зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували енергетику у кількох регіонах, у чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що на пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Як діють графіки відключень

Сьогодні, 5 грудня, у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 5 грудня, в Україні продовжать діяти графіки вимкнень електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.

