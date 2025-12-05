RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Из-за ударов РФ зафиксированы обесточивания в четырех областях, - Минэнерго

Фото: из-за ударов РФ зафиксированы обесточивания в четырех областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали энергетику в нескольких регионах, в четырех областях зафиксированы обесточивания. Энергетики уже работают над восстановлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что на поврежденных энергообъектах продолжаются восстановительные работы, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Как действуют графики отключений

Сегодня, 5 декабря, во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 5 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключений электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуЭлектроэнергияМинэнерго