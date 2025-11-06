Из-за ударов РФ зафиксированы обесточивания в нескольких областях, - "Укрэнерго"
Из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре зафиксированы новые обесточивания в нескольких регионах, в частности - в Харьковской и Черниговской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
"Из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре - на утро есть новые обесточивания в нескольких областях. В частности - в Харьковской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы осуществляются там, где это уже позволяют условия безопасности", - отметили в "Укрэнерго".
Сообщается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями российских обстрелов, сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления.
По состоянию на сейчас - в большинстве областей действуют графики почасовых отключений. Также в период с 08:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Потребление электроэнергии снижается
Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. Сегодня, 6 ноября, по состоянию на 6:30, оно было таким же, как в это время предыдущего дня - в среду.
Вчера, 5 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,3% ниже, чем максимум предыдущего дня - во вторник.
Учитывая последствия российских атак на энергосистему и низкую эффективность работы солнечных электростанций из-за облачной погоды почти на всей территории Украины, сегодня в течение суток сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.
Напомним, сегодня, 6 ноября, в отдельных областях Украины снова введены ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.