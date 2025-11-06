Из-за ударов РФ зафиксированы обесточивания в нескольких областях, - "Укрэнерго"

Из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре зафиксированы новые обесточивания в нескольких регионах, в частности - в Харьковской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре - на утро есть новые обесточивания в нескольких областях. В частности - в Харьковской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы осуществляются там, где это уже позволяют условия безопасности", - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями российских обстрелов, сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления.

По состоянию на сейчас - в большинстве областей действуют графики почасовых отключений. Также в период с 08:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.