Через удар РФ по енергетиці на Дніпропетровщині затримується ряд потягів: перелік

Нагадаємо, 13 грудня у мережі почали повідомляти про масові "мінування" низки поїздів "Укрзалізниці". Йдеться як про регіональні, так і міжнародні рейси. "Укрзалізниця" в коментарі РБК-Україна відповіла, що в разі надходження повідомлень про замінування - поїзди перевіряють вибухотехніки.

Також вчора, 14 грудня, через наслідки ворожих обстрілів на Одещині було змінено рух приміських поїздів, а частину рейсів скасовано. Зміни стосуються окремих напрямків між Одесою, Колосівкою, Подільськом та Роздільною.

Залізничники наголошують, що зміни є вимушеними та спрямовані на безпеку руху й якнайшвидше відновлення стабільного сполучення в регіоні.