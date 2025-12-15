UA

Через удар РФ по енергетиці на Дніпропетровщині затримується ряд потягів: перелік

Фото: Через удар РФ по енергетиці на Дніпропетровщині затримується ряд потягів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У результаті ворожого обстрілу об'єктів енергетики у Дніпропетровській області ряд потягів, зокрема й міжнародного сполучення, суттєво затримуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються", - зазначили в "Укрзалізниці".

Зокрема, це стосується поїздів, що слідують через даний регіон:

  • №119 Дніпро – Холм (+3 год);
  • №120 Холм – Дніпро (+3:40);
  • №75/76 Київ – Кривий Ріг (+ 4:25);
  • №37/38 Київ – Запоріжжя (+4:10);
  • №79/80 Дніпро – Львів (+6:30).

Зазначається, що всі відхилення від розкладу традиційно зібрано на порталі uz-vezemo. Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години, мова про напрямок Дніпра та Кривого Рогу.

Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки – Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки – Кривий Ріг – 4 години.

Нагадаємо, 13 грудня у мережі почали повідомляти про масові "мінування" низки поїздів "Укрзалізниці". Йдеться як про регіональні, так і міжнародні рейси. "Укрзалізниця" в коментарі РБК-Україна відповіла, що в разі надходження повідомлень про замінування - поїзди перевіряють вибухотехніки.

Також вчора, 14 грудня, через наслідки ворожих обстрілів на Одещині було змінено рух приміських поїздів, а частину рейсів скасовано. Зміни стосуються окремих напрямків між Одесою, Колосівкою, Подільськом та Роздільною.

Залізничники наголошують, що зміни є вимушеними та спрямовані на безпеку руху й якнайшвидше відновлення стабільного сполучення в регіоні.

