Из-за удара РФ по энергетике на Днепропетровщине задерживается ряд поездов: перечень

"Резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются", - отметили в "Укрзализныце".

В частности, это касается поездов, следующих через данный регион:

№119 Днепр - Холм (+3 ч);

№120 Холм - Днепр (+3:40);

№75/76 Киев - Кривой Рог (+4:25);

№37/38 Киев - Запорожье (+4:10);

№79/80 Днепр - Львов (+6:30).

Отмечается, что все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Некоторые пригородные поезда также будут курсировать с задержками 3-4 часа, речь о направлении Днепра и Кривого Рога.

В частности, поезд №6008 Пятихатки - Днепр следует с задержкой 3 часа, а №6501 Пятихатки - Кривой Рог - 4 часа.