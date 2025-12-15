Из-за удара РФ по энергетике на Днепропетровщине задерживается ряд поездов: перечень

Фото: Из-за удара РФ по энергетике на Днепропетровщине задерживается ряд поездов (Getty Images)

В результате вражеского обстрела объектов энергетики в Днепропетровской области ряд поездов, в том числе и международного сообщения, существенно задерживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются", - отметили в "Укрзализныце". В частности, это касается поездов, следующих через данный регион: №119 Днепр - Холм (+3 ч);

№120 Холм - Днепр (+3:40);

№75/76 Киев - Кривой Рог (+4:25);

№37/38 Киев - Запорожье (+4:10);

№79/80 Днепр - Львов (+6:30). Отмечается, что все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Некоторые пригородные поезда также будут курсировать с задержками 3-4 часа, речь о направлении Днепра и Кривого Рога. В частности, поезд №6008 Пятихатки - Днепр следует с задержкой 3 часа, а №6501 Пятихатки - Кривой Рог - 4 часа.