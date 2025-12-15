ua en ru
Из-за удара РФ по энергетике на Днепропетровщине задерживается ряд поездов: перечень

Понедельник 15 декабря 2025 09:06
UA EN RU
Из-за удара РФ по энергетике на Днепропетровщине задерживается ряд поездов: перечень Фото: Из-за удара РФ по энергетике на Днепропетровщине задерживается ряд поездов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате вражеского обстрела объектов энергетики в Днепропетровской области ряд поездов, в том числе и международного сообщения, существенно задерживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются", - отметили в "Укрзализныце".

В частности, это касается поездов, следующих через данный регион:

  • №119 Днепр - Холм (+3 ч);
  • №120 Холм - Днепр (+3:40);
  • №75/76 Киев - Кривой Рог (+4:25);
  • №37/38 Киев - Запорожье (+4:10);
  • №79/80 Днепр - Львов (+6:30).

Отмечается, что все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Некоторые пригородные поезда также будут курсировать с задержками 3-4 часа, речь о направлении Днепра и Кривого Рога.

В частности, поезд №6008 Пятихатки - Днепр следует с задержкой 3 часа, а №6501 Пятихатки - Кривой Рог - 4 часа.

Напомним, 13 декабря в сети начали сообщать о массовых "минированиях" ряда поездов "Укрзализныци". Речь идет как о региональных, так и международных рейсах. "Укрзализныця" в комментарии РБК-Украина ответила, что в случае поступления сообщений о минировании - поезда проверяют взрывотехники.

Также вчера, 14 декабря, из-за последствий вражеских обстрелов в Одесской области было изменено движение пригородных поездов, а часть рейсов отменено. Изменения касаются отдельных направлений между Одессой, Колосовкой, Подольском и Раздельной.

Железнодорожники отмечают, что изменения являются вынужденными и направлены на безопасность движения и скорейшее восстановление стабильного сообщения в регионе.

