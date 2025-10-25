Не через ТЦК або "Резерв+": кому дадуть відстрочку лише після візиту до ЦНАП

З 1 листопада українські ЦНАПи стають фронт-офісами, які прийматимуть документи на оформлення відстрочки від мобілізації.

Цією можливістю зможуть скористатися ті, хто не може або не хоче подати заяву онлайн через "Резерв+". Через додаток можуть продовжити відстрочку ті, хто вже користується сервісами "електронного ТЦК" і має цифрові військово-облікові документи.

Зазначимо, з 1 листопада ТЦК взагалі не прийматимуть заяви на оформлення або продовження відстрочки.

При цьому конкретно ЦНАП не ухвалює рішення про надання відстрочки. Центр лише через кабінет громадянина на порталі "Дія" сканує необхідні документи та надсилає їх до ТЦК.

Самостійно відсканувати документи і надіслати до ТЦК без ЦНАПу неможливо.

Іншими словами:

якщо є тільки паперові документи і немає смартфона, потрібно звернутися до найближчого ЦНАП

після перевірки та сканування документів їх відправлять до ТЦК, де військовозобов'язаний стоїть на обліку

протягом 7 днів комісія ТЦК винесе рішення про відстрочку

таке рішення також можна буде переглянути в електронному військовому квитку

Важливо. Якщо від військовозобов'язаного вимагають паперову довідку про відстрочку з мокрою печаткою - це зловживання на місцях. Згідно з постановою 560, така довідка більше не видається. Паперовим підтвердженням інформації про відстрочку є роздрукований військово-обліковий документ із розділом про відстрочку.

За якими відстрочками можна звертатися тільки до ЦНАП

Деякі відстрочки, особливо у користувачів "Резерв+" з переліку певних категорій, будуть автоматично продовжені.

Але якщо потрібно отримати відстрочку вперше - звернення тільки до ЦНАП.

Це стосується таких категорій: