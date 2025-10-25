RU

Общество Образование Деньги Изменения

Не через ТЦК или "Резерв+": кому дадут отсрочку только после визита в ЦНАП

Фото: через ЦНАПы можно будет продлить отсрочку от мобилизации (иллюстративное фото Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Данила Крамаренко

С ноября некоторые виды отсрочек от мобилизации в Украине можно будет оформить только после визита в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП, - украинская аббревиатура).

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны.

С 1 ноября украинские ЦНАПы становятся фронт-офисами, которые будут принимать документы на оформление отсрочки от мобилизации.

Этой возможностью смогут воспользоваться те, кто не может или не хочет подать заявление онлайн через "Резерв+". С помощью приложения могут продлить отсрочку те, кто уже пользуется сервисами "электронного ТЦК" и имеет цифровые военно-учетные документы.

Отметим, с 1 ноября ТЦК вообще не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки.

При этом конкретно ЦНАП не принимает решения о предоставлении отсрочки. Центр лишь через кабинет гражданина на портале "Дія" сканирует необходимые документы и отправляет их в ТЦК.

Самостоятельно отсканировать документы и отправить в ТЦК без ЦНАП невозможно.

Другими словами:

  • если есть только бумажные документы и нет смартфона, нужно обратиться в ближайший ЦНАП
  • после проверки и сканирования документов их отправят в ТЦК, где военнообязанный стоит на учете
  • в течение 7 дней комиссия ТЦК вынесет решение об отсрочке
  • такое решение также можно будет просмотреть в электронном военном билете

Важно. Если от военнообязанного требуют бумажную справку об отсрочке с мокрой печатью - это злоупотребление на местах. Согласно постановлению 560, такая справка больше не выдается. Бумажным подтверждением информации об отсрочке является распечатанный военно-учетный документ с разделом об отсрочке.

По каким отсрочкам можно обращаться только в ЦНАП

Некоторые отсрочки, особенно у пользователей "Резерв+" из перечня определенных категорий, будут автоматически продлены.

Но если нужно получить ​​отсрочку впервые - обращение только в ЦНАП.

Это касается следующих категорий:

  • отцы и матери-одиночки с несовершеннолетним ребенком (если второй родитель пропал без вести, отбывает тюремный срок или есть решение о самостоятельном содержании ребенка)
  • приемные родители, родители-воспитатели, у которых ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжело больной ребенок или усыновленный сирота
  • лица, которые постоянно ухаживают за членами семьи первой степени родства (если у них нет других  трудоспособных членов семьи)
  • опекуны недееспособных лиц
  • мужья или жены лица с инвалидностью III группы; дети родителей с инвалидностью I или II группы
  • педагоги, научные работники, жены и мужья лиц, которые погибли или пропали без вести, принимая участия в отражении российской агрессии
  • члены семей лиц, которых посмертно наградили званием Герой Украины за мужество во время Революции Достоинства
  • бывшие военнопленные, военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки или службы

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине изменили порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. В частности, из этого процесса решили убрать территориальные центры комплектования - ТЦК.

РБК-Украина писало, что с 1 ноября ТЦК начнут "разворачивать" отдельных военнообязанных. Речь о тех категориях, которые могут решить вопросы с отсрочкой через ЦНАПы или "Резерв+".

Также РБК-Украина писало, какие именно военнообязанные и как смогут узнать, продлилась ли их отсрочка автоматически.

