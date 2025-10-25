Не через ТЦК или "Резерв+": кому дадут отсрочку только после визита в ЦНАП

С ноября некоторые виды отсрочек от мобилизации в Украине можно будет оформить только после визита в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП, - украинская аббревиатура).
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны.
С 1 ноября украинские ЦНАПы становятся фронт-офисами, которые будут принимать документы на оформление отсрочки от мобилизации.
Этой возможностью смогут воспользоваться те, кто не может или не хочет подать заявление онлайн через "Резерв+". С помощью приложения могут продлить отсрочку те, кто уже пользуется сервисами "электронного ТЦК" и имеет цифровые военно-учетные документы.
Отметим, с 1 ноября ТЦК вообще не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки.
При этом конкретно ЦНАП не принимает решения о предоставлении отсрочки. Центр лишь через кабинет гражданина на портале "Дія" сканирует необходимые документы и отправляет их в ТЦК.
Самостоятельно отсканировать документы и отправить в ТЦК без ЦНАП невозможно.
Другими словами:
Важно. Если от военнообязанного требуют бумажную справку об отсрочке с мокрой печатью - это злоупотребление на местах. Согласно постановлению 560, такая справка больше не выдается. Бумажным подтверждением информации об отсрочке является распечатанный военно-учетный документ с разделом об отсрочке.
Некоторые отсрочки, особенно у пользователей "Резерв+" из перечня определенных категорий, будут автоматически продлены.
Но если нужно получить отсрочку впервые - обращение только в ЦНАП.
Это касается следующих категорий:
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине изменили порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. В частности, из этого процесса решили убрать территориальные центры комплектования - ТЦК.
РБК-Украина писало, что с 1 ноября ТЦК начнут "разворачивать" отдельных военнообязанных. Речь о тех категориях, которые могут решить вопросы с отсрочкой через ЦНАПы или "Резерв+".
Также РБК-Украина писало, какие именно военнообязанные и как смогут узнать, продлилась ли их отсрочка автоматически.