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Через сильні обстріли повернути світло у північній частині Покровська неможливо, - МВА

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Покровська громада щодня перебуває під ворожими обстрілами. Через значні пошкодження енергетичних об'єктів, повернути світло у північній частині міста неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської військової адміністрації Покровська.

"Внаслідок обстрілу 8 вересня, через значні пошкодження енергетичних об'єктів, відновити електропостачання північної частини міста неможливо", - пише МВА. 

Зокрема через бойові дії було повністю знеструмлено місто Родинське. Відновлювальні роботи заплановані протягом поточної доби. 

В МВА нагадують, що наразі залишатись на території громади небезпечно. Щоб записатись на потяг, який курсує з Павлограда - необхідно зателефонувати за номером 0-800-300-101.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Скористайтеся допомогою та перевезіть свої родини у безпечніші регіони України. Безкоштовно!", - долали в МВА. 

Ситуація у Покровську 

Наразі Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті. Там щодня відбувається майже третина від загальної кількості бойових дій  протягом доби. Внаслідок ворожих обстрілів у місті регулярно зникає світло, або ж водопостачання.  

Зокрема нещодавно через російські удари по інфраструктурному об'єкту без світла залишилась північна частина Донецької області

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ПокровськДонецька область