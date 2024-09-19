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Из-за сильных обстрелов вернуть свет в северной части Покровска невозможно, - ГВА

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Покровская громада ежедневно находится под вражескими обстрелами. Из-за значительных повреждений энергетических объектов, вернуть свет в северной части города невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городской военной администрации (ГВА) Покровска.

"В результате обстрела 8 сентября, из-за значительных повреждений энергетических объектов, восстановить электроснабжение северной части города невозможно", - пишет ГВА. 

В частности, из-за боевых действий был полностью обесточен город Родинское. Восстановительные работы запланированы в течение текущих суток. 

В МВА напоминают, что сейчас оставаться на территории громады опасно. Чтобы записаться на поезд, который курсирует из Павлограда - необходимо позвонить по телефону 0-800-300-101.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Воспользуйтесь помощью и перевезите свои семьи в более безопасные регионы Украины. Бесплатно!", - заявили в ГВА. 

Ситуация в Покровске

Покровское направление является одним из самых горячих на фронте. Там каждый день происходит почти треть от общего количества боевых действий в течение суток. В результате вражеских обстрелов в городе регулярно исчезает свет или водоснабжение.

В частности, недавно из-за российских ударов по инфраструктурному объекту без света осталась северная часть Донецкой области.

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ПокровскДонецкая область