Покровськ та Родинське залишилися без світла: в чому причина

Покровськ та Родинське Донецької області залишилися без електропостачання у вівторок, 17 вересня. Світло зникло після російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Покровської міської військової адміністрації.

Станом на 15:50 в Родинському частково відновили електрику.

Водночас місцеві жителі повідомили, що електропостачання зникло після російського обстрілу.

У МВА уточнили, що роботи з обстеження та відновлення будуть проводитись після отримання дозволу від оперативних служб.

"Внаслідок надзвичайної події знеструмлено Покровськ та Родинське", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня північна частина Донецької області залишилася без світла. Причиною також був російський обстріл. Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт.

Також додамо, що під час бойових дій російські окупанти перебили водопостачання до Покровська. Наразі відновити його роботу неможливо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.