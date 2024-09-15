Частина Донецької області залишилася без світла через російський обстріл

Північна частина Донецької області залишилася без світла сьогодні, 15 вересня. Причиною став російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У мережі пишуть про обстріл Миколаївки на Донеччині. Росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт.

За попередньою інформацією від місцевих жителів, було потрапляння на територію Слов'янської ТЕС.

Енергетики повідомляють, що північна частина Донецької області зараз без світла. Відомо, що як мінімум частково знеструмлені Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

"Щойно це стане можливим, енергетики розпочнуть обстеження та відновлення пошкоджень", - зазначили у ДТЕК.