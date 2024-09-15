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Частина Донецької області залишилася без світла через російський обстріл

Донецька область, Неділя 15 вересня 2024 13:45
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Частина Донецької області залишилася без світла через російський обстріл Фото: Донецька область частково залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Північна частина Донецької області залишилася без світла сьогодні, 15 вересня. Причиною став російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У мережі пишуть про обстріл Миколаївки на Донеччині. Росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт.

За попередньою інформацією від місцевих жителів, було потрапляння на територію Слов'янської ТЕС.

Енергетики повідомляють, що північна частина Донецької області зараз без світла. Відомо, що як мінімум частково знеструмлені Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

"Щойно це стане можливим, енергетики розпочнуть обстеження та відновлення пошкоджень", - зазначили у ДТЕК.

Ситуація зі світлом в Україні

Росіяни з весни обстрілюють енергетичні об'єкти в Україні. Ворог знищив декілька ТЕС, а також спробував атакувати ГЕС.

Останній обстріл енергетики відбувся наприкінці серпня. Українці були вимушені повернутися до відключень світла через серйозні пошкодження енергетики. Станом на 15 вересня ситуація зі світлом стабілізувалася.

Детальніше про те, чому Росія посилила обстріли українських міст - у матеріалі РБК-Україна.

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ДТЕК Донецька область Відключеня світла Енергетики
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