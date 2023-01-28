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Через шторм у Чорному морі посилилась мінна небезпека, - Братчук

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Субота 28 січня 2023 07:55
Через шторм у Чорному морі посилилась мінна небезпека, - Братчук Фото: Через шторм у Чорному морі посилилась мінна небезпека (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі 28 січня суттєво погіршилися погодні умови. Через шторм посилилась мінна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Є висока ймовірність зриву снарядів з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - зазначив посадовець.

Водночас Братчук закликав громадян берегти себе і рідних, а також не порушувати відповідних розпоряджень обласної військової адміністрації та командування ЗСУ.

Нагадаємо, 4 січня в Одеській області знищили чергову морську міну. Її виявили біля одного із пляжів.

Днем раніше, 3 січня Сили оборони теж ліквідували снаряд, яка дрейфувала до берега в Одеській області.

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Черное море Війна Росії проти України
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