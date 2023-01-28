Через шторм у Чорному морі посилилась мінна небезпека, - Братчук

У Чорному морі 28 січня суттєво погіршилися погодні умови. Через шторм посилилась мінна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Є висока ймовірність зриву снарядів з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - зазначив посадовець.

Водночас Братчук закликав громадян берегти себе і рідних, а також не порушувати відповідних розпоряджень обласної військової адміністрації та командування ЗСУ.