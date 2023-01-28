Из-за шторма в Черном море усилилась минная опасность, - Братчук

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Есть высокая вероятность срыва снарядов с якорей и прибивки к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", - отметил чиновник.

В то же время Братчук призвал граждан беречь себя и родных, а также не нарушать соответствующие распоряжения областной военной администрации и командования ВСУ.