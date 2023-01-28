Из-за шторма в Черном море усилилась минная опасность, - Братчук
В Черном море 28 января существенно ухудшились погодные условия. Из-за шторма усилилась минная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Есть высокая вероятность срыва снарядов с якорей и прибивки к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", - отметил чиновник.
В то же время Братчук призвал граждан беречь себя и родных, а также не нарушать соответствующие распоряжения областной военной администрации и командования ВСУ.
Напомним, 4 января в Одесской области уничтожили очередную морскую мину. Ее обнаружили у одного из пляжей.
Днем ранее, 3 января Силы обороны тоже ликвидировали дрейфующий к берегу в Одесской области снаряд.
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