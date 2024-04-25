Через російський удар у Донецькій області загинуло три співробітники "Укрзалізниці"

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Донецької області загинули три залізничники. Ще четверо дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Унаслідок ворожого удару в Донецькій області під час виконання роботи загинули троє залізничників", - пише компанія.
Також вказується, що четверо працівників дістали осколкові поранення та контузії, їх госпіталізували. Також у компанії назвали імена загиблих.
Уточнюється, що всі троє працювали електромеханіками на залізниці. Окремо "Укрзалізниця" повідомила про атаку росіян на Харківську область, де постраждали троє співробітників, а також удар по Черкаській області, де було пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Рано вранці голова Черкаської ОВА Ігор Табурець писав, що росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту в регіоні.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстріляли Балаклію. Влучання зафіксовано біля вокзалу. На поточний момент відомо про 8 постраждалих.
А голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявляв про удар по селищу Удачне, де загинули троє людей.
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