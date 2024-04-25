Через російський удар у Донецькій області загинуло три співробітники "Укрзалізниці"

"Унаслідок ворожого удару в Донецькій області під час виконання роботи загинули троє залізничників", - пише компанія.

Також вказується, що четверо працівників дістали осколкові поранення та контузії, їх госпіталізували. Також у компанії назвали імена загиблих.

Богдан Ковальов, 26 років;

Сергій Кузнецов, 37 років;

Михайло Бандрівський, 26 років.

Уточнюється, що всі троє працювали електромеханіками на залізниці. Окремо "Укрзалізниця" повідомила про атаку росіян на Харківську область, де постраждали троє співробітників, а також удар по Черкаській області, де було пошкоджено залізничну інфраструктуру.