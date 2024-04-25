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Росіяни вдарили по Балаклії: "приліт" біля вокзалу, є постраждалі

Балаклія, Четвер 25 квітня 2024 17:18
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Росіяни вдарили по Балаклії: "приліт" біля вокзалу, є постраждалі Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Балаклії (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 25 квітня, обстріляли Балаклію в Харківській області. Влучення зафіксовано біля вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

"Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу", - написав Синєгубов.

Він уточнив, що попередньо відомо про п'ятьох постраждалих. Поранення отримали двоє чоловіків і три жінки.

Деталі встановлюють. На місці атаки працюють усі служби.

Оновлено 17:20

Кількість постраждалих у Балаклії зросла до семи.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, Харківська область регулярно перебуває під атаками російських окупантів. Це пояснюється тим, що регіон межує із Росією. Також там ведуться активні бойові дії біля Куп'янська.

3 квітня Синєгубов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що окупанти посилили обстріли Харківської області. Це стосується як Харкова, так та інших населених пунктів.

Для атак ворог, зокрема, використовує керовані авіабомби, що призводять до значних руйнувань. Таким озброєнням солдати РФ б'ють по цивільній інфраструктурі.

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Балаклія Харків Війна в Україні Ракетний удар
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