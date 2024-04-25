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Из-за российского удара в Донецкой области погибли три сотрудника "Укрзализныци"

Архивное фото: из-за российского удара в Донецкой области погибли три сотрудника "Укрзализныци" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате сегодняшнего обстрела Донецкой области погибли три железнодорожника. Еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников", - пишет компания.

Также указывается, что четверо работников получили осколочные ранения и контузии, их госпитализировали. Также в компании назвали имена погибших.

  • Богдан Ковалев, 26 лет;
  • Сергей Кузнецов, 37 лет;
  • Михаил Бандривский, 26 лет.

Уточняется, что все трое работали электромеханиками на железной дороге. Отдельно "Укрзализныця" сообщила об атаке россиян на Харьковскую область, где пострадали трое сотрудников, а также удар по Черкасской области, где была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Удары россиян по населенным пунктам Украины

Ранним утром глава Черкасской ОВА Игорь Табурец писал, что россияне ударили по инфраструктурному объекту в регионе.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли Балаклею. Попадание зафиксировано у вокзала. На данный момент известно о 8 пострадавших.

А глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявлял об ударе по поселку Удачное, где погибли три человека.

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УкрзализныцяРоссийская ФедерацияДонецкая областьБалаклеяХарьковВойна в Украине