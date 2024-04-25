Из-за российского удара в Донецкой области погибли три сотрудника "Укрзализныци"

"В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников", - пишет компания.

Также указывается, что четверо работников получили осколочные ранения и контузии, их госпитализировали. Также в компании назвали имена погибших.

Богдан Ковалев, 26 лет;

Сергей Кузнецов, 37 лет;

Михаил Бандривский, 26 лет.

Уточняется, что все трое работали электромеханиками на железной дороге. Отдельно "Укрзализныця" сообщила об атаке россиян на Харьковскую область, где пострадали трое сотрудников, а также удар по Черкасской области, где была повреждена железнодорожная инфраструктура.