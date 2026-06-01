Через рішення Трампа розслідування звірств окупантів в Україні опинилися під загрозою

Масштаби скорочень

Reuters відстежило понад 283 мільйони доларів американського фінансування, виділеного на розслідування воєнних злочинів в Україні з 2022 року. Щонайменше 40% цих програм було припинено або вичерпано після того, як Трамп у січні 2025 року заморозив іноземну допомогу.

Український чиновник повідомив Reuters: скорочення торкнулися приблизно половини американських програм із притягнення до відповідальності за воєнні злочини та зміцнення верховенства права.

Що конкретно постраждало

Серед наслідків скорочень:

організація Truth Hounds, яка задокументувала понад 1 7 000 звинувачень у воєнних злочинах, була змушена звільнити співробітників і призупинити архівний проєкт;

десятки іноземних експертів, які збирали докази на полі бою, більше не можуть приїздити до України;

зупинено відновлення знищеного суду - після ліквідації USAID і скасування програми на 62 мільйони доларів для зміцнення української системи правосуддя;

Єльський університет, який відстежував понад 35 000 викрадених українських дітей у Росії, отримав відмову у 8 мільйонів доларів фінансування і закриється у серпні.

Що закрито в самих США

Адміністрація Трампа також:

ліквідувала відділ Держдепу, який координував глобальну реакцію на масові злочини з 1997 року;

розпустила групу Мін'юсту, яка допомагала Україні розслідувати воєнні злочини;

вийшла з міжнародної групи, яка збирала докази проти російських керівників;

запровадила санкції проти посадовців МКС за спроби розслідувати злочини Ізраїлю та американських військових.

Хто замінює США

ЄС та Британія запевняють, що залишаються відданими справі правосуддя для України. Євросоюз виділив 10 мільйонів євро на спеціальний трибунал для російських керівників і 50 мільйонів євро на захист викрадених дітей. Британія додала 5 мільйонів фунтів на підтримку жертв воєнних злочинів.