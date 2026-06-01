Из-за решения Трампа расследования зверств оккупантов в Украине оказались под угрозой из-за решения Трампа

Администрация Трампа резко сократила финансирование расследований военных преступлений России в Украине, поставив под угрозу правосудие для тысяч жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Масштабы сокращений
Reuters отследило более 283 миллионов долларов американского финансирования, выделенного на расследование военных преступлений в Украине с 2022 года. По меньшей мере 40% этих программ было прекращено или исчерпано после того, как Трамп в январе 2025 года заморозил иностранную помощь.
Украинский чиновник сообщил Reuters: сокращения коснулись примерно половины американских программ по привлечению к ответственности за военные преступления и укреплению верховенства права.
Что конкретно пострадало
Среди последствий сокращений:
Что закрыто в самих США
Администрация Трампа также:
Кто заменяет США
ЕС и Великобритания уверяют, что остаются преданными делу правосудия для Украины. Евросоюз выделил 10 миллионов евро на специальный трибунал для российских руководителей и 50 миллионов евро на защиту похищенных детей. Великобритания добавила 5 миллионов фунтов на поддержку жертв военных преступлений.
30 мая ООН внесла Россию в черный список стран, подозреваемых в сексуальном насилии в зонах конфликтов - количество таких случаев в 2025 году выросло более чем на 100% по сравнению с 2024-м.
