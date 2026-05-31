ua en ru
Нд, 31 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Через рекордні ціни американці змушені урізати витрати на продукти та розваги

07:49 31.05.2026 Нд
2 хв
Які ще чинники, крім політики влади, розганяють інфляцію в країні?
aimg Катерина Коваль
Через рекордні ціни американці змушені урізати витрати на продукти та розваги Фото: продовжують зростати ціни і на пальне (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Більше половини американців змінили звички харчування через зростання цін - 61% урізали витрати на продукти, ще 59% відмовилися від розваг та дрібних задоволень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Читайте також: У Трампа мають намір оскаржити рішення судді про повернення грошей з отриманих мит

Що показують опитування

Занепокоєння зростанням цін охопило всі політичні табори — більшість демократів, республіканців та незалежних виборців повідомили, що змінили купівельні звички в супермаркетах, щоб вкластися в бюджет.

Економічна впевненість американців, за даними Gallup, впала до чотирирічного мінімуму. Майже половина виборців у свіжому опитуванні NYT/Siena оцінила стан економіки як "поганий" - це на 11 відсоткових пунктів більше, ніж у січні.

Бензин і ціни б'ють рекорди

Ціни на пальне продовжують зростати - бензин по всій країні подорожчав вище 4,50 долара за галон. Великі надії на стримування інфляції поки не виправдовуються.

Трамп під вогнем критики

Більше трьох чвертей американців - включно з 55% республіканців - вважають, що політика Трампа збільшила вартість життя в їхніх громадах. За даними Fox News, 79% виборців покладають на адміністрацію відповідальність за зростання цін на пальне.

Загалом 57% учасників опитування Fox News вважають, що політика Трампа завдала шкоди країні - рік тому таких було 51%.

Серед основних винуватців зростання цін респонденти також називали нафтові компанії, війну з Іраном та урядове регулювання.

Економічне невдоволення відбивається і на рейтингах президента. За даними The Economist, Трамп став найнепопулярнішим президентом США за останні 16 років - його рейтинг обвалився до рекордного мінімуму, причому незадоволення зростає навіть серед республіканців. Паралельно 48% європейців називають Трампа ворогом континенту - довіра до американського лідера падає з обох боків Атлантики.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ціни
Новини
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Аналітика
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві