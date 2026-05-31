Через рекордні ціни американці змушені урізати витрати на продукти та розваги
Більше половини американців змінили звички харчування через зростання цін - 61% урізали витрати на продукти, ще 59% відмовилися від розваг та дрібних задоволень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Що показують опитування
Занепокоєння зростанням цін охопило всі політичні табори — більшість демократів, республіканців та незалежних виборців повідомили, що змінили купівельні звички в супермаркетах, щоб вкластися в бюджет.
Економічна впевненість американців, за даними Gallup, впала до чотирирічного мінімуму. Майже половина виборців у свіжому опитуванні NYT/Siena оцінила стан економіки як "поганий" - це на 11 відсоткових пунктів більше, ніж у січні.
Бензин і ціни б'ють рекорди
Ціни на пальне продовжують зростати - бензин по всій країні подорожчав вище 4,50 долара за галон. Великі надії на стримування інфляції поки не виправдовуються.
Трамп під вогнем критики
Більше трьох чвертей американців - включно з 55% республіканців - вважають, що політика Трампа збільшила вартість життя в їхніх громадах. За даними Fox News, 79% виборців покладають на адміністрацію відповідальність за зростання цін на пальне.
Загалом 57% учасників опитування Fox News вважають, що політика Трампа завдала шкоди країні - рік тому таких було 51%.
Серед основних винуватців зростання цін респонденти також називали нафтові компанії, війну з Іраном та урядове регулювання.
Економічне невдоволення відбивається і на рейтингах президента. За даними The Economist, Трамп став найнепопулярнішим президентом США за останні 16 років - його рейтинг обвалився до рекордного мінімуму, причому незадоволення зростає навіть серед республіканців. Паралельно 48% європейців називають Трампа ворогом континенту - довіра до американського лідера падає з обох боків Атлантики.