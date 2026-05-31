ua en ru
Вс, 31 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Из-за рекордных цен американцы вынуждены урезать расходы на продукты и развлечения

07:49 31.05.2026 Вс
2 мин
Какие еще факторы, кроме политики власти, разгоняют инфляцию в стране?
aimg Екатерина Коваль
Из-за рекордных цен американцы вынуждены урезать расходы на продукты и развлечения Фото: продолжают расти цены и на топливо (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Более половины американцев изменили привычки питания из-за роста цен - 61% урезали расходы на продукты, еще 59% отказались от развлечений и мелких удовольствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Читайте также: У Трампа намерены обжаловать решение судьи о возврате денег с полученных пошлин

Что показывают опросы

Беспокойство ростом цен охватило все политические лагеря - большинство демократов, республиканцев и независимых избирателей сообщили, что изменили покупательские привычки в супермаркетах, чтобы уложиться в бюджет.

Экономическая уверенность американцев, по данным Gallup, упала до четырехлетнего минимума. Почти половина избирателей в свежем опросе NYT/Siena оценила состояние экономики как "плохое" - это на 11 процентных пунктов больше, чем в январе.

Бензин и цены бьют рекорды

Цены на топливо продолжают расти - бензин по всей стране подорожал выше 4,50 доллара за галлон. Большие надежды на сдерживание инфляции пока не оправдываются.

Трамп под огнем критики

Более трех четвертей американцев - включая 55% республиканцев - считают, что политика Трампа увеличила стоимость жизни в их общинах. По данным Fox News, 79% избирателей возлагают на администрацию ответственность за рост цен на топливо.

В целом 57% участников опроса Fox News считают, что политика Трампа нанесла ущерб стране - год назад таких было 51%.

Среди основных виновников роста цен респонденты также называли нефтяные компании, войну с Ираном и правительственное регулирование.

Экономическое недовольство отражается и на рейтингах президента. По данным The Economist, Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 16 лет - его рейтинг обвалился до рекордного минимума, причем недовольство растет даже среди республиканцев. Параллельно 48% европейцев называют Трампа врагом континента - доверие к американскому лидеру падает по обе стороны Атлантики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Цены
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве