ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за ракетной атаки по Циркунам погиб человек, есть пострадавшие

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 18 мая 2023 15:57
Из-за ракетной атаки по Циркунам погиб человек, есть пострадавшие Иллюстративное фото: из-за ракетной атаки по Циркунам погиб человек, есть пострадавшие (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за ракетной атаки российских оккупантов по Циркунам Харьковской области 18 мая погиб один человек, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара россиян по селу Циркуны погиб один человек.

Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

РБК-Украина сообщало, что сегодня в Харькове раздавались взрывы.

После этого Синегубов сообщил, что было зафиксировано попадание в частный жилой дом в Циркунах.

Добавим, что сегодня ночью оккупанты уже обстреливали Циркуны, тогда обошлось без жертв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса