Через ракетну атаку спізнюються 15 поїздів: "Укрзалізниця" оприлюднила перелік

Внаслідок знеструмлення через ракетну атаку росіян 9 березня в Україні спізнюються 15 потягів. Але ситуація покращується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ у Telegam.
За даними прес-служби, станом на 09:00 у дорозі 73 поїзди, 12 спізнюються на 60+ хв., ще 3 - на 30+ хв.
Перелік поїздів:
"Ситуація повністю контрольована, напруга починає з'являтись, резервні тепловози страхують. Всіх довеземо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО.
Через ракетну атаку було застосовано екстрені відключення електроенергії, які вже скасовуються.