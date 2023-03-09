Из-за ракетной атаки опаздывают 15 поездов: "Укрзализныця" обнародовала список

В результате обесточивания из-за ракетной атаки россиян 9 марта в Украине опаздывают 15 поездов. Но ситуация улучшается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ в Telegam.
По данным пресс-службы, по состоянию на 09:00 в пути 73 поезда, 12 опаздывают на 60+ мин., еще 3 - на 30+ мин.
Список поездов:
"Ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, резервные тепловозы страхуют. Всех довезем", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.
Из-за ракетной атаки были применены экстренные отключения электроэнергии, котрые уже отменяются.