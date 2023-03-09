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Из-за ракетной атаки опаздывают 15 поездов: "Укрзализныця" обнародовала список

Фото: в Украине опаздывают 15 поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В результате обесточивания из-за ракетной атаки россиян 9 марта в Украине опаздывают 15 поездов. Но ситуация улучшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ в Telegam.

По данным пресс-службы, по состоянию на 09:00 в пути 73 поезда, 12 опаздывают на 60+ мин., еще 3 - на 30+ мин.

Список поездов:

  • №119/120 Львов Запорожье +4:53
  • №91/92 Харьков Одесса +3:33
  • №191/192 Краматорск Одесса +3:33
  • №53/54 Одесса Днепр +3:24
  • №769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49
  • №729/730 Черкассы Киев +2:01
  • №7/8 Черновцы Киев +1:49
  • №7/8 Одесса Харьков +1:38
  • №29/30 Ужгород Киев +1:27
  • №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18
  • №749/750 Киев Вена +1:09
  • №111/112 Киев Изюм +1:05
  • №725/726 Харьков Киев +0:57
  • №31/32 Перемышль Запорожье +0:47
  • №3/4 Запорожье Ужгород +0:30

"Ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, резервные тепловозы страхуют. Всех довезем", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.

Из-за ракетной атаки были применены экстренные отключения электроэнергии, котрые уже отменяются.

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