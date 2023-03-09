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Через ракетну атаку спізнюються 15 поїздів: "Укрзалізниця" оприлюднила перелік

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Україна, Четвер 09 березня 2023 09:40
Через ракетну атаку спізнюються 15 поїздів: "Укрзалізниця" оприлюднила перелік Фото: в Україні спізнюються 15 поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Внаслідок знеструмлення через ракетну атаку росіян 9 березня в Україні спізнюються 15 потягів. Але ситуація покращується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ у Telegam.

За даними прес-служби, станом на 09:00 у дорозі 73 поїзди, 12 спізнюються на 60+ хв., ще 3 - на 30+ хв.

Перелік поїздів:

  • №119/120 Львів Запоріжжя +4:53
  • №91/92 Харків Одеса +3:33
  • №191/192 Краматорськ Одеса +3:33
  • №53/54 Одеса Дніпро +3:24
  • №769/770 Жмеринка Хутір-Михайлівський +2:49
  • №729/730 Черкаси Київ +2:01
  • №7/8 Чернівці Київ +1:49
  • №7/8 Одеса Харків +1:38
  • №29/30 Ужгород Київ +1:27
  • №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:18
  • №749/750 Київ Відень +1:09
  • №111/112 Київ Ізюм +1:05
  • №725/726 Харків Київ +0:57
  • №31/32 Перемишль Запоріжжя +0:47
  • №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

"Ситуація повністю контрольована, напруга починає з'являтись, резервні тепловози страхують. Всіх довеземо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО.

Через ракетну атаку було застосовано екстрені відключення електроенергії, які вже скасовуються.

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