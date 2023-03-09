Через ракетну атаку спізнюються 15 поїздів: "Укрзалізниця" оприлюднила перелік
Фото: в Україні спізнюються 15 поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Внаслідок знеструмлення через ракетну атаку росіян 9 березня в Україні спізнюються 15 потягів. Але ситуація покращується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ у Telegam.
За даними прес-служби, станом на 09:00 у дорозі 73 поїзди, 12 спізнюються на 60+ хв., ще 3 - на 30+ хв.
Перелік поїздів:
- №119/120 Львів Запоріжжя +4:53
- №91/92 Харків Одеса +3:33
- №191/192 Краматорськ Одеса +3:33
- №53/54 Одеса Дніпро +3:24
- №769/770 Жмеринка Хутір-Михайлівський +2:49
- №729/730 Черкаси Київ +2:01
- №7/8 Чернівці Київ +1:49
- №7/8 Одеса Харків +1:38
- №29/30 Ужгород Київ +1:27
- №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:18
- №749/750 Київ Відень +1:09
- №111/112 Київ Ізюм +1:05
- №725/726 Харків Київ +0:57
- №31/32 Перемишль Запоріжжя +0:47
- №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30
"Ситуація повністю контрольована, напруга починає з'являтись, резервні тепловози страхують. Всіх довеземо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО.
Через ракетну атаку було застосовано екстрені відключення електроенергії, які вже скасовуються.