Через ракетну атаку спізнюються 15 поїздів: "Укрзалізниця" оприлюднила перелік

Внаслідок знеструмлення через ракетну атаку росіян 9 березня в Україні спізнюються 15 потягів. Але ситуація покращується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ у Telegam.

За даними прес-служби, станом на 09:00 у дорозі 73 поїзди, 12 спізнюються на 60+ хв., ще 3 - на 30+ хв. Перелік поїздів: №119/120 Львів Запоріжжя +4:53

№91/92 Харків Одеса +3:33

№191/192 Краматорськ Одеса +3:33

№53/54 Одеса Дніпро +3:24

№769/770 Жмеринка Хутір-Михайлівський +2:49

№729/730 Черкаси Київ +2:01

№7/8 Чернівці Київ +1:49

№7/8 Одеса Харків +1:38

№29/30 Ужгород Київ +1:27

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:18

№749/750 Київ Відень +1:09

№111/112 Київ Ізюм +1:05

№725/726 Харків Київ +0:57

№31/32 Перемишль Запоріжжя +0:47

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30 "Ситуація повністю контрольована, напруга починає з'являтись, резервні тепловози страхують. Всіх довеземо", - йдеться в повідомленні.