Из-за ракетной атаки опаздывают 15 поездов: "Укрзализныця" обнародовала список
Фото: в Украине опаздывают 15 поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В результате обесточивания из-за ракетной атаки россиян 9 марта в Украине опаздывают 15 поездов. Но ситуация улучшается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ в Telegam.
По данным пресс-службы, по состоянию на 09:00 в пути 73 поезда, 12 опаздывают на 60+ мин., еще 3 - на 30+ мин.
Список поездов:
- №119/120 Львов Запорожье +4:53
- №91/92 Харьков Одесса +3:33
- №191/192 Краматорск Одесса +3:33
- №53/54 Одесса Днепр +3:24
- №769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49
- №729/730 Черкассы Киев +2:01
- №7/8 Черновцы Киев +1:49
- №7/8 Одесса Харьков +1:38
- №29/30 Ужгород Киев +1:27
- №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18
- №749/750 Киев Вена +1:09
- №111/112 Киев Изюм +1:05
- №725/726 Харьков Киев +0:57
- №31/32 Перемышль Запорожье +0:47
- №3/4 Запорожье Ужгород +0:30
"Ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, резервные тепловозы страхуют. Всех довезем", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.
Из-за ракетной атаки были применены экстренные отключения электроэнергии, котрые уже отменяются.