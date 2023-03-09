Из-за ракетной атаки опаздывают 15 поездов: "Укрзализныця" обнародовала список

В результате обесточивания из-за ракетной атаки россиян 9 марта в Украине опаздывают 15 поездов. Но ситуация улучшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ в Telegam.

По данным пресс-службы, по состоянию на 09:00 в пути 73 поезда, 12 опаздывают на 60+ мин., еще 3 - на 30+ мин. Список поездов: №119/120 Львов Запорожье +4:53

№91/92 Харьков Одесса +3:33

№191/192 Краматорск Одесса +3:33

№53/54 Одесса Днепр +3:24

№769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49

№729/730 Черкассы Киев +2:01

№7/8 Черновцы Киев +1:49

№7/8 Одесса Харьков +1:38

№29/30 Ужгород Киев +1:27

№43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18

№749/750 Киев Вена +1:09

№111/112 Киев Изюм +1:05

№725/726 Харьков Киев +0:57

№31/32 Перемышль Запорожье +0:47

№3/4 Запорожье Ужгород +0:30 "Ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, резервные тепловозы страхуют. Всех довезем", - говорится в сообщении.