Через ракетну атаку РФ в Одеській області без світла залишаються сотні тисяч споживачів

В Одеській області унаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні 29 грудня без світла залишаються 450 тисяч клієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК "Одеські електромережі".
"Ситуація в енергосистемі надзвичайно складна", - зазначили у компанії.
Енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру.
Фахівці також докладають зусилля для того, аби повернути електроенергію побутовим споживачам.
"Енерегетики всієї країни працюють 24/7, щоб стабілізувати ситуацію", - додали у ДТЕК.
Нагадаємо, російська ракета вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області.
Детальніше про масовану атаку Росії по території України 29 грудня - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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