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Через ракетну атаку РФ в Одеській області без світла залишаються сотні тисяч споживачів

Фото: Через ракетну атаку РФ в Одеській області без світла залишаються сотні тисяч споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Одеській області унаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні 29 грудня без світла залишаються 450 тисяч клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК "Одеські електромережі".

"Ситуація в енергосистемі надзвичайно складна", - зазначили у компанії.

Енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру.

Фахівці також докладають зусилля для того, аби повернути електроенергію побутовим споживачам.

"Енерегетики всієї країни працюють 24/7, щоб стабілізувати ситуацію", - додали у ДТЕК.

Нагадаємо, російська ракета вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Детальніше про масовану атаку Росії по території України 29 грудня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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