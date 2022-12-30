RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за ракетной атаки РФ в Одесской области без света остаются сотни тысяч потребителей

Фото: Из-за ракетной атаки РФ в Одесской области без света остаются сотни тысяч потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Одесской области в результате массированного ракетного удара РФ по Украине 29 декабря без света остаются 450 тысяч клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети".

"Ситуация в энергосистеме очень сложная", - отметили в компании.

Энергетики делают все необходимое, чтобы подать напряжение в первую очередь на критическую инфраструктуру.

Специалисты также прилагают усилия для того, чтобы вернуть электроэнергию бытовым потребителям.

"Энерегетики всей страны работают 24/7, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавили в ДТЭК.

Напомним, российская ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Подробнее о массированной атаке России по территории Украины 29 декабря - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины