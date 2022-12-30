Из-за ракетной атаки РФ в Одесской области без света остаются сотни тысяч потребителей

В Одесской области в результате массированного ракетного удара РФ по Украине 29 декабря без света остаются 450 тысяч клиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети".
"Ситуация в энергосистеме очень сложная", - отметили в компании.
Энергетики делают все необходимое, чтобы подать напряжение в первую очередь на критическую инфраструктуру.
Специалисты также прилагают усилия для того, чтобы вернуть электроэнергию бытовым потребителям.
"Энерегетики всей страны работают 24/7, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавили в ДТЭК.
Напомним, российская ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области.
Подробнее о массированной атаке России по территории Украины 29 декабря - читайте в материале РБК-Украина.
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