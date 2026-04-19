Не из-за радиации. Почему на самом деле из Чернобыльской зоны исчезли голуби и белые аисты

Исчезновение человека из зоны отчуждения после аварии на ЧАЭС повлекло за собой крах экосистемы для видов, которые веками зависели от соседства с нами. В частности, голубей, белых аистов и крыс.

Главное: Исчезновение видов-спутников человека: Через 4-5 лет после аварии из зоны "ушли" белые аисты, сизые голуби, домашние мыши и рыжие крысы - виды, чья жизнь была критически зависимой от людей.

Через 4-5 лет после аварии из зоны "ушли" белые аисты, сизые голуби, домашние мыши и рыжие крысы - виды, чья жизнь была критически зависимой от людей. Природные преграды для аистов: Возвращению аистов мешает зарастание лугов, где они раньше охотились, а также появление опасного хищника - орлана-белохвоста.

Возвращению аистов мешает зарастание лугов, где они раньше охотились, а также появление опасного хищника - орлана-белохвоста. Транзитная территория: Появление белых аистов в Чернобыле впервые за 20 лет - это лишь короткая передышка во время миграции. Птицы используют зону для отдыха, но не остаются в ней.

Появление белых аистов в Чернобыле впервые за 20 лет - это лишь короткая передышка во время миграции. Птицы используют зону для отдыха, но не остаются в ней. Дефицит голубей: Сегодня небольшие стаи голубей можно встретить только в самом Чернобыле, на промплощадке ЧАЭС или заброшенных фермах, однако их количество мизерное по сравнению с городами.

Сегодня небольшие стаи голубей можно встретить только в самом Чернобыле, на промплощадке ЧАЭС или заброшенных фермах, однако их количество мизерное по сравнению с городами. Отсутствие аномалий: Найти мутации или аномалии в дикой природе почти нереально. Зато случаются уникальные находки - например, гнездо филина в недостроенной градирне ЧАЭС.

Конец эпохи "соседей человека"

По словам специалиста, массовое исчезновение определенных видов началось уже в первую пятилетку после катастрофы. Это касалось не только птиц, но и мелких млекопитающих.

"Белый аист исчез через 4-5 лет после аварии на ЧАЭС. То же самое произошло с рыжей крысой, домашней мышью и голубем - видами, которые живут возле людей", - отмечает Вишневский.

Главной причиной стало прекращение хозяйственной деятельности. Когда людей отселили, скот перестали выпасать, и луга, где аисты обычно искали пищу, начали стремительно зарастать кустарниками. Кроме изменения кормовой базы, появился еще один критический фактор - опасность со стороны хищников.

"Появился орлан-белохвост, который охотится на аистов, поэтому они покинули эти места", - объясняет ученый.

Вернутся ли аисты в Чернобыль

Несмотря на то, что недавно птиц видели в центре города, Вишневский считает, что этот вид не вернется в заповедник. Ежегодно тысячи птиц используют зону только как транзитный пункт во время миграции.

"На этот раз они сели в центре Чернобыля на здания, чтобы передохнуть. Видимо, потом полетели дальше. Им нет смысла сейчас здесь селиться. Во время миграции через зону "проходит" много птиц, но здесь не остаются. Например, рыбоядный сокол скопа", - добавляет специалист.

Белых аистов впервые за 20 лет заметили в Чернобыле (фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник/Facebook)

Судьба сизых голубей

Похожая ситуация сложилась и с голубями. Потеря традиционных мест кормления и давление со стороны хищных птиц сделали их жизнь в условиях дикой природы почти невозможной.

"Голубя сейчас действительно достаточно мало в зоне, его еще можно увидеть в городе Чернобыль и на промзоне ЧАЭС. Иногда стаи встречаем на заброшенных фермах, но это не сравнить с тем количеством, что в обычных городах", - резюмирует Вишневский.