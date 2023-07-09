Сильні дощі обрушилися на Японію: перекрито десятки доріг, тисячі людей евакуювали

На префектуру Сімане, що на заході Японії, обрушилися зливи, місцева влада закликала евакуюватися 370 тисяч людей із двох міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Повідомляється, що у місті Ідзумо сталося не менше 15 зсувів, а 20 доріг постраждали і були перекриті через розлив річок. За даними влади префектури та міста, через перекриття доріг чотири райони міста виявилися ізольованими, хоча лінії життєзабезпечення залишилися недоторканими.

Надійшло повідомлення про те, що один автомобіль впав у річку у місті. Місцева поліція та рятувальники заявили, що шукають водія. Поки що його оголошено зниклим безвісти.

За даними Японського метеорологічного агентства, в Ідзумо за шість годин випало 109 міліметрів опадів. У зв'язку з тим, що фронт сезонних дощів залишається над Японським архіпелагом, агентство закликало до обережності, особливо у західних та південно-західних регіонах Японії.

Сильні дощі у Японії

У червні на південну частину Японії обрушився тайфун Мавар, викликавши локальні підтоплення та збої у роботі громадського транспорту.

Сильний дощ із вітром порушив транспортне сполучення, у тому числі було скасовано багато рейсів швидкісних поїздів, також заблоковано роботу аеропортів у південній префектурі Японії Окінава. У префектурах Гіфу, Сідзуока, Аїті та Міе принаймні 2 млн людей було рекомендовано тимчасово залишити своє житло та евакуюватися.