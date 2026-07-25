Поїзди до Запоріжжя не курсують уже третю добу через атаки РФ

Через постійні російські атаки та складну безпекову ситуацію пасажирські поїзди вже третю добу поспіль не курсують безпосередньо до Запоріжжя.
Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами посадовця, залізничне сполучення із Запоріжжям зазнало змін через постійну загрозу з боку військ РФ. Пасажирські потяги вимушено зупиняють на підступах до міста вже третій день поспіль.
Наразі посадовці та профільні служби перевіряють, як реалізуються заходи з посилення захисту об'єктів залізниці.
"Сьогодні це не лише питання безпеки окремих об’єктів, а й безперервної логістики держави", - наголосив Микола Калашник.
Нагадаємо, російські війська системно завдають ударів по українській залізничній інфраструктурі та цивільних потягах.
Зокрема, 18 липня російські дрони атакували локомотив та пасажирський поїзд у Запорізькій області.
Вже наступного дня, 19 липня, ворог повторно вдарив БПЛА по пасажирському потягу в цьому ж регіоні, внаслідок чого постраждала провідниця.
Крім того, 24 липня під подібний удар потрапив пасажирський склад у сусідній області - там ворожий дрон атакував локомотив на Дніпропетровщині. Завдяки своєчасній евакуації пасажири та залізничники тоді не постраждали.