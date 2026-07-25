Поїзди до Запоріжжя не курсують уже третю добу через атаки РФ

Ситуація з рухом поїздів

За словами посадовця, залізничне сполучення із Запоріжжям зазнало змін через постійну загрозу з боку військ РФ. Пасажирські потяги вимушено зупиняють на підступах до міста вже третій день поспіль.

Наразі посадовці та профільні служби перевіряють, як реалізуються заходи з посилення захисту об'єктів залізниці.

"Сьогодні це не лише питання безпеки окремих об’єктів, а й безперервної логістики держави", - наголосив Микола Калашник.