Поезда в Запорожье не курсируют уже третьи сутки из-за атак РФ

Ситуация с движением поездов

По словам чиновника, железнодорожное сообщение с Запорожьем претерпело изменения из-за постоянной угрозы со стороны войск РФ. Пассажирские поезда вынужденно останавливают на подступах к городу уже третий день.

В настоящее время должностные лица и профильные службы проверяют, как реализуются мероприятия по усилению защиты объектов железной дороги.

"Сегодня это не только вопрос безопасности отдельных объектов, но и непрерывная логистика государства", - подчеркнул Николай Калашник.