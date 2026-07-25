Поезда в Запорожье не курсируют уже третьи сутки из-за атак РФ

Из-за постоянных российских атак и сложной ситуации безопасности пассажирские поезда уже третьи сутки подряд не курсируют непосредственно в Запорожье.
Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам чиновника, железнодорожное сообщение с Запорожьем претерпело изменения из-за постоянной угрозы со стороны войск РФ. Пассажирские поезда вынужденно останавливают на подступах к городу уже третий день.
В настоящее время должностные лица и профильные службы проверяют, как реализуются мероприятия по усилению защиты объектов железной дороги.
"Сегодня это не только вопрос безопасности отдельных объектов, но и непрерывная логистика государства", - подчеркнул Николай Калашник.
Напомним, российские войска системно наносят удары по украинской железнодорожной инфраструктуре и гражданским поездам.
В частности, 18 июля российские дроны атаковали локомотив и пассажирский поезд в Запорожской области.
На следующий день, 19 июля, враг повторно ударил БПЛА по пассажирскому поезду в этом же регионе, в результате чего пострадала проводница.
Кроме того, 24 июля под подобный удар попал пассажирский состав в соседней области - там вражеский дрон атаковал локомотив на Днепропетровщине. Благодаря своевременной эвакуации пассажиры и железнодорожники тогда не пострадали.