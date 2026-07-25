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Поезда в Запорожье не курсируют уже третьи сутки из-за атак РФ

22:45 25.07.2026 Сб
2 мин
Поезда останавливают на подступах к городу
aimg Сергей Козачук
Фото: поезда в Запорожье не курсируют уже три дня подряд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Из-за постоянных российских атак и сложной ситуации безопасности пассажирские поезда уже третьи сутки подряд не курсируют непосредственно в Запорожье.

Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Ситуация с движением поездов

По словам чиновника, железнодорожное сообщение с Запорожьем претерпело изменения из-за постоянной угрозы со стороны войск РФ. Пассажирские поезда вынужденно останавливают на подступах к городу уже третий день.

В настоящее время должностные лица и профильные службы проверяют, как реализуются мероприятия по усилению защиты объектов железной дороги.

"Сегодня это не только вопрос безопасности отдельных объектов, но и непрерывная логистика государства", - подчеркнул Николай Калашник.

Атаки РФ на пассажирские поезда

Напомним, российские войска системно наносят удары по украинской железнодорожной инфраструктуре и гражданским поездам.

В частности, 18 июля российские дроны атаковали локомотив и пассажирский поезд в Запорожской области.

На следующий день, 19 июля, враг повторно ударил БПЛА по пассажирскому поезду в этом же регионе, в результате чего пострадала проводница.

Кроме того, 24 июля под подобный удар попал пассажирский состав в соседней области - там вражеский дрон атаковал локомотив на Днепропетровщине. Благодаря своевременной эвакуации пассажиры и железнодорожники тогда не пострадали.

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