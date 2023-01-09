Повна фура ліквідованих росіян: Федоров розповів про втрати окупантів на фронті

Щодня тривалість життя окупантів "тане на очах". До Мелітополя завезли повну фуру ліквідованих росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя.

За словами міського голови, тим часом лікарі переповнені пораненими росіянами, яких привезли з Василівки та інших населених пунктів на півночі від Мелітополя.

"Сьогодні до моргу поки що окупованого Мелітополя завезли повну фуру ліквідованих російських військових. Подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг", - пише Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 590 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 111 760 військових.

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