ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повна фура ліквідованих росіян: Федоров розповів про втрати окупантів на фронті

Новость на русском →
Понеділок 09 січня 2023 15:08
Повна фура ліквідованих росіян: Федоров розповів про втрати окупантів на фронті Фото: повна фура ліквідованих росіян: Федоров розповів про втрати окупантів на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Щодня тривалість життя окупантів "тане на очах". До Мелітополя завезли повну фуру ліквідованих росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя.

"Сьогодні до моргу поки що окупованого Мелітополя завезли повну фуру ліквідованих російських військових. Подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг", - пише Федоров.

За словами міського голови, тим часом лікарі переповнені пораненими росіянами, яких привезли з Василівки та інших населених пунктів на півночі від Мелітополя.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 590 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 111 760 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії