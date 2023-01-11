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Из-за переполненных больниц, россияне разворачивают дополнительные койко-места, - Генштаб

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Среда 11 января 2023 18:39
Из-за переполненных больниц, россияне разворачивают дополнительные койко-места, - Генштаб Фото: херез переполненные больницы, россияне разворачивают дополнительные койко-места (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Все больше медицинских учреждений на временно оккупированных территориях становятся переполнены ранеными оккупантами. Россияне начали разворачивать дополнительные койко-места.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест", - пишет Генеральный штаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, недавно в Мелитополь привезли забитую ликвидированными оккупантами фуру.

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