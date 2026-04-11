UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Через Ормузьку протоку пройшли перші три супертанкери після перемир'я США та Ірану

22:08 11.04.2026 Сб
2 хв
Скільки нафти здатні перевозити супертанкери?
aimg Едуард Ткач
Фото: одне із суден має прибути до кінцевої точки 21 квітня (Getty Images)

Сьогодні в суботу, через Ормузьку протоку пройшли три супертанкери. Це були перші судна, які залишили Перську затоку після укладення угоди про двотижневе перемир'я між США та Іраном.

За даними LSEG, надвеликий танкер для перевезення сирої нафти Serifos під ліберійським прапором, а також танкери VLCC Cospearl Lake і He Rong Hai під китайським прапором - увійшли й вийшли з "експериментальної якірної стоянки" в протоці Хормуз, що оминає іранський острів Ларак.

Уточнюється, що судно Serifos перевозить нафту, відвантажену на початку березня з Саудівської Аравії та ОАЕ. Танкер має прибути в малайзійський порт Малакка 21 квітня.

Загалом кожне з трьох вищевказаних суден здатне перевозити 2 млн барелів нафти.

Війна, Ормузька протока і переговори

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, яка тривала понад місяць. Після цього Тегеран майже одразу перекрив Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Однак уже цього тижня президент США Дональд Трамп за посередництва Пакистану погодився піти на двотижневе перемир'я з Іраном. В обмін він зажадав відкрити Ормузьку протоку, а за термін припинення вогню сторони мають узгодити остаточну мирну угоду.

Іран зі свого боку відкрив протоку, але ненадовго. Країна закрила її після того, як Ізраїль атакував Ліван, який, за версією Пакистану, теж підпадав під перемир'я. Хоча сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про ще одну причину. Джерела видань кажуть, що Тегеран не може виявити власні морські міни і не має можливості їх знешкодити.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що Вашингтон починає розмінування протоки. Пізніше в Центральному командуванні США підтвердили, що два їхні есмінці пройшли через протоку в рамках місії з очищення протоки.

Паралельно з цими процесами, у Пакистані 11 квітня проходять переговори між США та Іраном. Американську делегацію очолює віце-президент Джей Ді Венс.

Однак за даними FT, переговори зайшли в глухий кут через питання Ормузької протоки. Іран наполягає на збереженні контролю над протокою, а також відкидає ідею спільного контролю зі США. У медіа пишуть, що, як очікується, переговори тривають сьогодні вночі і можуть тривати, зокрема, й завтра.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
