Через Ормузьку протоку пройшли перші три супертанкери після перемир'я США та Ірану

Війна, Ормузька протока і переговори

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, яка тривала понад місяць. Після цього Тегеран майже одразу перекрив Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Однак уже цього тижня президент США Дональд Трамп за посередництва Пакистану погодився піти на двотижневе перемир'я з Іраном. В обмін він зажадав відкрити Ормузьку протоку, а за термін припинення вогню сторони мають узгодити остаточну мирну угоду.

Іран зі свого боку відкрив протоку, але ненадовго. Країна закрила її після того, як Ізраїль атакував Ліван, який, за версією Пакистану, теж підпадав під перемир'я. Хоча сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про ще одну причину. Джерела видань кажуть, що Тегеран не може виявити власні морські міни і не має можливості їх знешкодити.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що Вашингтон починає розмінування протоки. Пізніше в Центральному командуванні США підтвердили, що два їхні есмінці пройшли через протоку в рамках місії з очищення протоки.

Паралельно з цими процесами, у Пакистані 11 квітня проходять переговори між США та Іраном. Американську делегацію очолює віце-президент Джей Ді Венс.

Однак за даними FT, переговори зайшли в глухий кут через питання Ормузької протоки. Іран наполягає на збереженні контролю над протокою, а також відкидає ідею спільного контролю зі США. У медіа пишуть, що, як очікується, переговори тривають сьогодні вночі і можуть тривати, зокрема, й завтра.