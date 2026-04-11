RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Через Ормузский пролив прошли первые три супертанкера после перемирия США и Ирана

22:08 11.04.2026 Сб
2 мин
Сколько нефти способны перевозить супертанкеры?
aimg Эдуард Ткач
Фото: одно из суден должно прибыть к конечной точке 21 апреля (Getty Images)

Сегодня в субботу, через Ормузский пролив прошли три супертанкера. Это были первые судна, которые покинули Персидский залив после заключения сделки о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

По данным LSEG, сверхбольшой танкер для перевозки сырой нефти Serifos под либерийским флагом, а также танкеры VLCC Cospearl Lake и He Rong Hai под китайским флагом - вошли и вышли из "экспериментальной якорной стоянки в проливе Хормуз, которая обходит иранский остров Ларак.

Уточняется, что судно Serifos перевозит нефть, отгруженную в начале марта из Саудовской Аравии и ОАЭ. Танкер должен прибыть в малайзийский порт Малакка 21 апреля.

В целом каждое из трех вышеуказанных суден способно перевозить 2 млн баррелей нефти.

Война, Ормузский пролив и переговоры

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, которая длилась больше месяца. После этого Тегеран почти сразу перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти сжиженного природного газа.

Однако уже на этой неделе президент США Дональд Трамп при посредничестве Пакистана согласился пойти на двухнедельное перемирие с Ираном. В обмен он потребовал открыть Ормузский пролив, а за срок прекращения огня стороны должны согласовать окончательную мирную сделку.

Иран в свою очередь открыл пролив, не ненадолго. Страна закрыла его после того, как Израиль атаковал Ливан, который, по версии Пакистана, тоже подпадал под перемирие. Хотя сегодня в СМИ появилась информация о еще одной причине. Источники изданий говорят, что Тегеран не может обнаружить собственные морские мины и не имеет возможности их обезвредить.

На этом фоне президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что Вашингтон начинает разминирование пролива. Позже в Центральном командовании США подтвердили, что два их эсминца прошли через пролив в рамках миссии по очищению пролива.

Параллельно с этими процессами, в Пакистане 11 апреля проходят переговоры между США и Ираном. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Однако по данным FT, переговоры зашли в тупик из-за вопроса Ормузского пролива. Иран настаивает на сохранении контроля над пролив, а также отвергает идею совместного контроля с США. В медиа пишут, что как ожидается, переговоры продолжается сегодня ночью и могут длиться в том числе и завтра.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
