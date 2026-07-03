Все через обстріл? Що насправді відбувається з повітрям у Києві та коли дим зникне

Головне: Причини : погіршення якості повітря спричинене пожежами в екосистемах області та наслідками вчорашніх обстрілів.

: погіршення якості повітря спричинене пожежами в екосистемах області та наслідками вчорашніх обстрілів. Радіація : станом на 9:00 ранку радіаційний фон у Києві залишався в межах норми.

: станом на 9:00 ранку радіаційний фон у Києві залишався в межах норми. Прогноз: ситуація має покращитися у другій половині дня завдяки атмосферному фронту та очікуваним помірним дощам, які вимиють завислі речовини з повітря.

У Києві та області погіршилася якість повітря: що відомо

Експерт повідомив, що погіршення якості атмосферного повітря у п'ятницю, 3 липня, спостерігається не лише у Києві, але й по Київській області.

Така ситуація, за словами Семиліта, склалась на тлі:

пожеж в екосистемах Київської області (дані про це УкрГМЦ передали спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій);

(дані про це УкрГМЦ передали спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій); залишків продуктів горіння після вчорашнього масованого удару РФ (в ніч на 2 липня).

"Наразі у нас спостерігається погіршення якості атмосферного повітря в Києві та області загалом", - констатував синоптик.

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Коли ситуація покращиться

Семиліт повідомив, що ситуація з якістю повітря може покращитись вже найближчим часом.

"За рахунок надходження атмосферного фронту до території Київщини та міста Києва", - уточнив він.

Цей фронт, за очікуваннями синоптиків, принесе у другій половині дня помірні дощі.

"Які сприятимуть покращенню ситуації через вимивання завислих речовин з атмосферного повітря", - пояснив представник УкрГМЦ.

Яка ситуація з радіацією

Згідно з інформацією Семиліта, станом на 9 годину ранку сьогоднішнього дня радіаційний фон у столиці та області - залишався у межах норми.

"Це - така ситуація, яка в нас наразі спостерігається. І це поки що вся інформація, яка в нас є по забрудненню, яку ми можемо надати", - підсумував спеціаліст Українського гідрометеорологічного центру.