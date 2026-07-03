ua en ru
Пт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гуляти

10:46 03.07.2026 Пт
4 хв
В яких районах міста ситуація зараз найгірша?
aimg Ірина Костенко
У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гуляти Якість повітря в Києві відчутно погіршилась (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Зранку 3 липня у Києві спостерігається погіршення якості атмосферного повітря. В середньому йдеться про шкідливий для чутливих груп людей рівень забруднення, хоча місцями - навіть більш суттєвий.

Докладніше про поточну ситуацію з якістю повітря у різних районах столиці та поради людям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Якість повітря: зранку 3 липня у Києві зафіксовано рівень забруднення, що є шкідливим для чутливих груп людей.
  • Найгірші показники: згідно з індексом AQI PM2.5, найвища концентрація забруднювачів спостерігається у Солом'янському, Подільському та Деснянському районах.
  • Стаціонарні дані: пункти моніторингу КМДА фіксують найгірший індекс якості повітря (CAQI) на вулицях Щусєва, Турівська та Архітектора Вербицького.
  • Групи ризику: через шкідливий рівень якості повітря дискомфорт можуть відчувати діти, літні люди, а також особи із захворюваннями легенів чи серця.
  • Рекомендації: фахівці радять зачинити вікна, пити більше води, проводити вологе прибирання та відмовитись від активностей на вулиці.

Якість повітря у Києві зранку 3 липня

Виходячи з даних української екологічної системи SaveEcoBot, яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу, зараз у Києві фіксується (в середньому) "шкідливий рівень для чутливих груп".

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Станом на 10:00 3 липня 2026 року він дорівнював 124, що вважається шкідливим для чутливих груп забрудненням атмосферного повітря.

У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гулятиДані системи станом на 10:00 п'ятниці, 3 липня 2026 року (скриншот: saveecobot.com/maps)

В яких районах ситуація найгірша

Найскладніша ситуація з якістю повітря спостерігається в окремих районах міста.

Місцями фіксують "червоний" - шкідливий рівень забруднення (з індексом до 190).

У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гулятиКарта SaveEcoBot станом на ранок п'ятниці, 3 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

У "рейтингу" SaveEcoBot перелік районів Києва за рівнем забруднення (за індексом AQI PM2.5) є таким:

  • Солом'янський район - 165;
  • Подільський район - 160;
  • Деснянський район - 156;
  • Печерський район - 143;
  • Святошинський район - 140;
  • Дніпровський район - 130;
  • Шевченківський район - 119;
  • Дарницький район - 117;
  • Оболонський район - 107;
  • Голосіївський район - 98.

У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гулятиЯкість повітря у різних районах Києва станом на 10:00 п'ятниці, 3 липня 2026 року (скриншот: saveecobot.com/maps)

Тим часом дані на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря у столиці (виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА) фіксують найвищі показники загального індексу якості повітря (100) за адресами:

  • вулиця Щусєва, 20 (правий берег);
  • вулиця Турівська, 28 (правий берег);
  • вулиця Архітектора Вербицького, 26 (лівий берег).

На проспекті Європейського Союзу, 64-Г індекс якості повітря (CAQI) становить 90.

На проспекті Берестейському, 97 - CAQI дорівнює 83.

Найменший показник - 59 - на вулиці Харківське шосе, 7/1 (на лівому березі столиці).

У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гулятиКарта Департаменту КМДА станом на ранок 3 липня (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Варто зауважити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:

  • ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
  • SO2 (діоксид сірки);
  • NO2 (діоксид азоту);
  • О3 (приземний озон);
  • CO (оксид вуглецю).

У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гуляти"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Отже, чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Хто в зоні ризику та як діяти

Згідно з інформацією SaveEcoBot, такий рівень забруднення повітря в місті може спричинити дискомфорт при диханні:

  • у людей із захворюваннями легенів (таких як астма);
  • у людей із серцевими захворюваннями;
  • у дітей;
  • у літніх людей.
Читайте також: В Україні зафіксували історичні спекотні рекорди: де і коли було найгарячіше (карта)

Для того, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я, мешканцям і гостям столиці рекомендують:

  • робити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • закрити вікна;
  • відмовитись від прогулянок чи інших активностей надворі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Київ накрив дим із Чорнобиля та пояснювали, що було з повітрям у столиці та звідки взявся запах гарі.

Крім того, ми розповідали, яка погода може бути в Україні в липні.

Читайте також, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ якість Екологія Забруднення повітря Погода в Києві Метеоролог Правила поведінки Правила безпеки Здоров'я Поради
Новини
Доля вісьмох людей досі невідома після удару по Києву
Доля вісьмох людей досі невідома після удару по Києву
Аналітика
"Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу