У Києві фіксують погіршення якості повітря: кому й де саме зараз краще не гуляти
Зранку 3 липня у Києві спостерігається погіршення якості атмосферного повітря. В середньому йдеться про шкідливий для чутливих груп людей рівень забруднення, хоча місцями - навіть більш суттєвий.
Докладніше про поточну ситуацію з якістю повітря у різних районах столиці та поради людям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Якість повітря: зранку 3 липня у Києві зафіксовано рівень забруднення, що є шкідливим для чутливих груп людей.
- Найгірші показники: згідно з індексом AQI PM2.5, найвища концентрація забруднювачів спостерігається у Солом'янському, Подільському та Деснянському районах.
- Стаціонарні дані: пункти моніторингу КМДА фіксують найгірший індекс якості повітря (CAQI) на вулицях Щусєва, Турівська та Архітектора Вербицького.
- Групи ризику: через шкідливий рівень якості повітря дискомфорт можуть відчувати діти, літні люди, а також особи із захворюваннями легенів чи серця.
- Рекомендації: фахівці радять зачинити вікна, пити більше води, проводити вологе прибирання та відмовитись від активностей на вулиці.
Якість повітря у Києві зранку 3 липня
Виходячи з даних української екологічної системи SaveEcoBot, яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу, зараз у Києві фіксується (в середньому) "шкідливий рівень для чутливих груп".
При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.
Станом на 10:00 3 липня 2026 року він дорівнював 124, що вважається шкідливим для чутливих груп забрудненням атмосферного повітря.
Дані системи станом на 10:00 п'ятниці, 3 липня 2026 року (скриншот: saveecobot.com/maps)
В яких районах ситуація найгірша
Найскладніша ситуація з якістю повітря спостерігається в окремих районах міста.
Місцями фіксують "червоний" - шкідливий рівень забруднення (з індексом до 190).
Карта SaveEcoBot станом на ранок п'ятниці, 3 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)
У "рейтингу" SaveEcoBot перелік районів Києва за рівнем забруднення (за індексом AQI PM2.5) є таким:
- Солом'янський район - 165;
- Подільський район - 160;
- Деснянський район - 156;
- Печерський район - 143;
- Святошинський район - 140;
- Дніпровський район - 130;
- Шевченківський район - 119;
- Дарницький район - 117;
- Оболонський район - 107;
- Голосіївський район - 98.
Якість повітря у різних районах Києва станом на 10:00 п'ятниці, 3 липня 2026 року (скриншот: saveecobot.com/maps)
Тим часом дані на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря у столиці (виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА) фіксують найвищі показники загального індексу якості повітря (100) за адресами:
- вулиця Щусєва, 20 (правий берег);
- вулиця Турівська, 28 (правий берег);
- вулиця Архітектора Вербицького, 26 (лівий берег).
На проспекті Європейського Союзу, 64-Г індекс якості повітря (CAQI) становить 90.
На проспекті Берестейському, 97 - CAQI дорівнює 83.
Найменший показник - 59 - на вулиці Харківське шосе, 7/1 (на лівому березі столиці).
Карта Департаменту КМДА станом на ранок 3 липня (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Варто зауважити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:
- ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
- SO2 (діоксид сірки);
- NO2 (діоксид азоту);
- О3 (приземний озон);
- CO (оксид вуглецю).
"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Отже, чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
Хто в зоні ризику та як діяти
Згідно з інформацією SaveEcoBot, такий рівень забруднення повітря в місті може спричинити дискомфорт при диханні:
- у людей із захворюваннями легенів (таких як астма);
- у людей із серцевими захворюваннями;
- у дітей;
- у літніх людей.
Для того, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я, мешканцям і гостям столиці рекомендують:
- робити вологе прибирання;
- пити більше води;
- закрити вікна;
- відмовитись від прогулянок чи інших активностей надворі.
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