Все из-за обстрела? Что на самом деле происходит с воздухом в Киеве и когда дым исчезнет

Главное: Причины : ухудшение качества воздуха вызвано пожарами в экосистемах области и последствиями вчерашних обстрелов.

: ухудшение качества воздуха вызвано пожарами в экосистемах области и последствиями вчерашних обстрелов. Радиация : по состоянию на 9:00 утра радиационный фон в Киеве оставался в пределах нормы.

: по состоянию на 9:00 утра радиационный фон в Киеве оставался в пределах нормы. Прогноз: ситуация должна улучшиться во второй половине дня благодаря атмосферному фронту и ожидаемым умеренным дождям, которые вымоют зависшие вещества из воздуха.

В Киеве и области ухудшилось качество воздуха: что известно

Эксперт сообщил, что ухудшение качества атмосферного воздуха в пятницу, 3 июля, наблюдается не только в Киеве, но и в Киевской области.

Такая ситуация, по словам Семилита, сложилась на фоне:

пожаров в экосистемах Киевской области (данные об этом УкрГМЦ передали специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям);

(данные об этом УкрГМЦ передали специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям); остатков продуктов горения после вчерашнего массированного удара РФ (в ночь на 2 июля).

"Сейчас у нас наблюдается ухудшение качества атмосферного воздуха в Киеве и области в целом", - констатировал синоптик.

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Когда ситуация улучшится

Семилит сообщил, что ситуация с качеством воздуха может улучшиться в ближайшее время.

"За счет поступления атмосферного фронта на территорию Киевщины и города Киева", - уточнил он.

Этот фронт, по ожиданиям синоптиков, принесет во второй половине дня умеренные дожди.

"Которые будут способствовать улучшению ситуации через вымывание зависших веществ из атмосферного воздуха", - объяснил представитель УкрГМЦ.

Какова ситуация с радиацией

Согласно информации Семилита, по состоянию на 9 часов утра сегодняшнего дня радиационный фон в столице и области оставался в пределах нормы.

"Это - такая ситуация, которая у нас сейчас наблюдается. И это пока что вся информация, которая у нас есть насчет загрязнения, которую мы можем предоставить", - подытожил специалист Украинского гидрометеорологического центра.