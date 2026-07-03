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Все из-за обстрела? Что на самом деле происходит с воздухом в Киеве и когда дым исчезнет

13:02 03.07.2026 Пт
2 мин
Почему Киев окутал дым и опасно ли это?
aimg Ирина Костенко
В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха (фото иллюстративное: Getty Images)

Задымление в Киеве стало следствием сочетания двух факторов: пожаров в природных экосистемах области и продуктов горения после вражеских обстрелов.

Об этом рассказал в комментарии для РБК-Украина синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Главное:

  • Причины: ухудшение качества воздуха вызвано пожарами в экосистемах области и последствиями вчерашних обстрелов.
  • Радиация: по состоянию на 9:00 утра радиационный фон в Киеве оставался в пределах нормы.
  • Прогноз: ситуация должна улучшиться во второй половине дня благодаря атмосферному фронту и ожидаемым умеренным дождям, которые вымоют зависшие вещества из воздуха.

В Киеве и области ухудшилось качество воздуха: что известно

Эксперт сообщил, что ухудшение качества атмосферного воздуха в пятницу, 3 июля, наблюдается не только в Киеве, но и в Киевской области.

Такая ситуация, по словам Семилита, сложилась на фоне:

  • пожаров в экосистемах Киевской области (данные об этом УкрГМЦ передали специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям);
  • остатков продуктов горения после вчерашнего массированного удара РФ (в ночь на 2 июля).

"Сейчас у нас наблюдается ухудшение качества атмосферного воздуха в Киеве и области в целом", - констатировал синоптик.

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Когда ситуация улучшится

Семилит сообщил, что ситуация с качеством воздуха может улучшиться в ближайшее время.

"За счет поступления атмосферного фронта на территорию Киевщины и города Киева", - уточнил он.

Этот фронт, по ожиданиям синоптиков, принесет во второй половине дня умеренные дожди.

"Которые будут способствовать улучшению ситуации через вымывание зависших веществ из атмосферного воздуха", - объяснил представитель УкрГМЦ.

Какова ситуация с радиацией

Согласно информации Семилита, по состоянию на 9 часов утра сегодняшнего дня радиационный фон в столице и области оставался в пределах нормы.

"Это - такая ситуация, которая у нас сейчас наблюдается. И это пока что вся информация, которая у нас есть насчет загрязнения, которую мы можем предоставить", - подытожил специалист Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, в конце июня жители Киева уже жаловались на дым и неприятный запах гари "за окном".

Тогда ухудшение качества воздуха в столице и отдельных районах Киевской области было связано с масштабными лесными пожарами в Чернобыльской зоне.

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