UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Через обстріл РФ в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення

Ілюстративне фото: у столиці масштабна пожежа і задимлення (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерій Савицький

У Святошинському районі Києва внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа і спостерігається задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У зв'язку з наслідками обстрілу, в районі Борщагівка та в сусідніх мікрорайонах (як міста, так й області) спостерігається сильне задимлення.

"Просимо жителів просять зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю", - радять у мерії.

Масований обстріл України

В ніч на неділю, 7 вересня, ворог завдав масованого удару по багатьох містах України дронами-камікадзе і крилатими та балістичними ракетами.

У Києві падіння уламків та влучання сталися у Дарницькому і Святошинському районах.

Дрони пошкодили багатоповерхові житлові будинки, загинули двоє людей, більше 10 поранені.

Також у центрі столиці горить будівля Кабінету міністрів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні