Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Из-за обстрелов РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление

Иллюстративное фото: в столице масштабный пожар и задымление (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

В Святошинском районе Киева в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар и наблюдается задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В связи с последствиями обстрела, в районе Борщаговка и в соседних микрорайонах (как города, так и области) наблюдается сильное задымление.

"Просим жителей просят закрыть окна и без крайней необходимости не выходить на улицу", - советуют в мэрии.

Массированный обстрел Украины

В ночь на воскресенье, 7 сентября, враг нанес массированный удар по многим городам Украины дронами-камикадзе и крылатыми и баллистическими ракетами.

В Киеве падения обломков и попадания произошли в Дарницком и Святошинском районах.

Дроны повредили многоэтажные жилые дома, погибли два человека, более 10 ранены.

Также в центре столицы горит здание Кабинета министров Украины.

Война в Украине