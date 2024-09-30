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Через обстріл закрили для руху потягів перегін "Долинська - Миколаїв"

Понеділок 30 вересня 2024 03:23
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Через обстріл закрили для руху потягів перегін "Долинська - Миколаїв" Фото: в УЗ заявили про зміни руху на залізничному маршруті Київ - Миколаїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Для поїздів тимчасово закрили рух на перегоні Долинська - Миколаїв у Миколаївській області. Це пов'язане з міркуваннями безпеки через російські удари цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"У зв'язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області, перегін Долинська - Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки", - йдеться в публікації залізничників.

В УЗ зазначили, що поїзд 121/122 сполученням Київ - Миколаїв буде курсувати до станції Долинська (Кіровоградська область).

Як далі дістатися Миколаєва

Далі для пасажирів з цієї станції мають організувати трансфер автобусом до міста Миколаїв. Це буде вже вранці.

"Пасажирів просимо у будь-якому випадку перебувати у вагоні до ранку та чекати на автобусний трансфер Долинська - Миколаїв, організацією якого ми займаємося прямо зараз", - передали в "Укрзалізниці".

Російські удари по вокзалах

Раніше повідомлялося, що 29 вересня російські загарбники атакували безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Зазначимо, що перед цим окупанти атакували цей вокзал 26 вересня, й унаслідок удару постраждали троє осіб.

Також нагадаємо, що 29 вересня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.

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Укрзалізниця
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