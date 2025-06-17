Через обстріл у Києві вже 14 загиблих, - КГВА

"Попередньо вже 14 загиблих у Києві. Інформація буде уточнюватися", - написав він.

За словами голови Київської МВА, столиця України пережила чергову важку ніч. Наразі на місцях ударів працюють оперативні служби.

"Зараз на місці одного з ударів. Рятувальники, медики, поліція, волонтери. Усі діють максимально злагоджено, щоб допомогти і врятувати тих, хто потребує. Дякую кожному, хто сьогодні поруч - хто витягує з-під завалів, хто підтримує, хто тримається попри все", - подякував він.