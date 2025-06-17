UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Через обстріл у Києві вже 14 загиблих, - КГВА

Фото: у Києві розбирають завали, багато загиблих (Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

У Києві внаслідок масштабного комбінованого російського удару загинули попередньо 14 осіб.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Попередньо вже 14 загиблих у Києві. Інформація буде уточнюватися", - написав він.

За словами голови Київської МВА, столиця України пережила чергову важку ніч. Наразі на місцях ударів працюють оперативні служби.

"Зараз на місці одного з ударів. Рятувальники, медики, поліція, волонтери. Усі діють максимально злагоджено, щоб допомогти і врятувати тих, хто потребує. Дякую кожному, хто сьогодні поруч - хто витягує з-під завалів, хто підтримує, хто тримається попри все", - подякував він.

 

Подробиці атаки на Київ 17 червня

Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами та дронами, внаслідок чого виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

Наслідки нічної атаки зафіксовано на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Серед загиблих у Солом'янському районі був 62-річний громадянин США.

Через російські удари в Києві рух трамваїв та автобусів тимчасово змінено.

Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні