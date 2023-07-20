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Из-за ночного обстрела Николаева погиб один человек

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Николаев, Четверг 20 июля 2023 10:45
Из-за ночного обстрела Николаева погиб один человек Фото: из-за ночного обстрела Николаева погиб один человек (National_Police)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ночной атаки российских оккупантов по Николаеву погиб мужчина. Его тело достали из-под завалов дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов в центре Николаева.

Отметим, что это первый погибший из-за ночного обстрела города.

Российский ночной обстрел

Захватчики уже третий день подряд атаковали юг Украины - они били по Одессе и Николаеву.

Из-за обстрела в городах повреждены жилые дома и другие здания, также возникли пожары. Ранее было известно о 19 пострадавших в Николаеве, а в Одессе - о четырех.

Этой ночью россияне выпустили по Украине 19 крылатых ракет и столько же "Шахедов", часть из них удалось сбить.

Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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