Метро Києва зазнало пошкоджень під час нічної атаки: що відомо

Через нічний масований обстріл столиці поїзди метро на зеленій лінії курсують зі змінами. Рух фунікулера тимчасово припинено через відсутність електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Київпастранс .

Також Київпастранс повідомляє, що рух фунікулера тимчасово призупинено через відсутність електропостачання.

На червоній та синій лінії поїзди курсують без змін.

У КМДА обіцяють інформацію про відновлення роботи зеленої лінії повідомити додатково.

На відкритій ділянці зеленої лінії під час огляду території виявлено пошкодження огорожі під час нічного обстрілу.

Зараз рух поїздів зеленою гілкою метро здійснюється між станціями "Сирець" - "Видубичі" та між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір".

Наслідки атаки на Київ у ніч на 24 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі Київ перебував під комбінованою атакою росіян.

Близько першої години ночі 24 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників, після чого в місті майже одразу пролунали вибухи. Згодом російські війська здійснили пуск балістичних ракет у напрямку столиці.

Згодом міський голова Віталій Кличко розповів про наслідки атаки:

у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю;

у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків безпілотника виникла пожежа на території гаражного кооперативу, також загорівся бензовоз на парковці. Крім того, уламками вибито вікна в багатоквартирному житловому будинку;

у Дарницькому районі уламки дрона впали поблизу приватного медичного закладу, пошкодивши вікна в будівлі;

у Голосіївському районі падіння уламків на території нежитлової забудови спричинило пожежу, а за іншою адресою вибито вікна в приватному будинку:

у Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

На лівому березі Києва перебої з теплом та водою внаслідок масштабної атаки РФ.