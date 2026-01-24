Метро Киева получило повреждения во время ночной атаки: что известно
Из-за ночного массированного обстрела столицы поезда метро на зеленой линии курсируют с изменениями. Движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электричества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Киевпастранс.
Сейчас движение поездов по зеленой ветке метро осуществляется между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".
На открытом участке зеленой линии при осмотре территории обнаружено повреждение ограждения во время ночного обстрела.
В КГГА обещают информацию о возобновлении работы зеленой линии сообщить дополнительно.
На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.
Также Киевпастранс сообщает, что движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения.
Обновлено в 08:35
По данным КГГА, в Киеве из-за дефицита электроэнергии также с изменениями курсируют поезда на "красной" ветке метро.
Поезда курсируют между станциями:
- "Академгородок" - "Арсенальная" - интервал 7-9 минут;
- "Дарница" - "Левобережная" - "Арсенальная" - интервал 12 минут.
Закрытые станции: "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".
Последствия атаки на Киев в ночь на 24 января
Напомним, сегодня ночью Киев находился под комбинированной атакой россиян.
Около часа ночи 24 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотников, после чего в городе почти сразу раздались взрывы. Впоследствии российские войска осуществили пуск баллистических ракет в направлении столицы.
Впоследствии городской голова Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки:
- в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на нежилое здание;
- в Днепровском районе в результате падения обломков беспилотника возник пожар на территории гаражного кооператива, также загорелся бензовоз на парковке. Кроме того, обломками выбиты окна в многоквартирном жилом доме;
- в Дарницком районе обломки дрона упали вблизи частного медицинского учреждения, повредив окна в здании;
- в Голосеевском районе падение обломков на территории нежилой застройки вызвало пожар, а по другому адресу выбиты окна в частном доме:
- в Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.
На левом берегу Киева перебои с теплом и водой в результате масштабной атаки РФ.