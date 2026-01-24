Метро Киева получило повреждения во время ночной атаки: что известно

Из-за ночного массированного обстрела столицы поезда метро на зеленой линии курсируют с изменениями. Движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Киевпастранс .

По данным КГГА, в Киеве из-за дефицита электроэнергии также с изменениями курсируют поезда на "красной" ветке метро.

Также Киевпастранс сообщает, что движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения.

На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.

В КГГА обещают информацию о возобновлении работы зеленой линии сообщить дополнительно.

На открытом участке зеленой линии при осмотре территории обнаружено повреждение ограждения во время ночного обстрела.

Сейчас движение поездов по зеленой ветке метро осуществляется между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".

Последствия атаки на Киев в ночь на 24 января

Напомним, сегодня ночью Киев находился под комбинированной атакой россиян.

Около часа ночи 24 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотников, после чего в городе почти сразу раздались взрывы. Впоследствии российские войска осуществили пуск баллистических ракет в направлении столицы.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки:

в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на нежилое здание;

в Днепровском районе в результате падения обломков беспилотника возник пожар на территории гаражного кооператива, также загорелся бензовоз на парковке. Кроме того, обломками выбиты окна в многоквартирном жилом доме;

в Дарницком районе обломки дрона упали вблизи частного медицинского учреждения, повредив окна в здании;

в Голосеевском районе падение обломков на территории нежилой застройки вызвало пожар, а по другому адресу выбиты окна в частном доме:

в Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

На левом берегу Киева перебои с теплом и водой в результате масштабной атаки РФ.